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出道40年「零負評」 劉德華：我只是個普通人

記者黃保慧／綜合報導
劉德華在演藝圈幾乎零負評。(圖：台灣映藝提供)
劉德華在演藝圈幾乎零負評。(圖：台灣映藝提供)

天王劉德華（華仔）今年出道第40年，他在社交平台上傳一段影片，講述自己出道後的心路歷程，更在尾聲預告29日晚間8點在抖音直播間與粉絲相見，還說：「我等你」，讓不少人又驚又喜。

華仔在影片中身穿簡單俐落的白色素T、鵝黃色的針織罩衫，坐在椅子上獨白：「1981年很平常的一天，那天天氣很好，我正式出道了，後來的故事，我想你們都知道了。」接著用粵語揣摩大家對他的呼喊：「喂！劉德華你是巨星哎」、「你好帥啊」，隨即繼續說：「但是你們有沒有想過，我也是一個普通人，我會哭的，怎樣？男人哭吧不是罪；我也很笨，我做每一樣事情，都需要練習很久，你們看到的每一幕，只是一個普通人叫劉德華，每天辛辛苦苦工作的結果。40年了，當然要慶祝，但是不是慶祝一個人紅了40年，是慶祝一個人認認真真地工作40年。」

華仔40年來在演藝圈開枝散葉，細數這位在演藝圈幾乎「零負評」男人的豐功偉業，相當可觀。他在1990年代與張學友、黎明、郭富城獲封為香港樂壇「四大天王」，也是金氏世界紀錄大全中獲獎最多的香港歌手；電影方面參演超過140部電影，演唱會也是一開賣即秒殺，無論是普通人還是藝人，他對娛樂行業來說都是具有指標性的人。

劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。(取材自抖音)
劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。(取材自抖音)

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