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吳亦凡見面會門票 3000跌到300元人民幣 黃牛通知退款

娛樂新聞組／綜合報導
吳亦凡相關的廣告海報被撤下。(取材自錢江晚報)
吳亦凡相關的廣告海報被撤下。(取材自錢江晚報)

中國男星吳亦凡被網紅都美竹爆出私生活混亂，連日來吳亦凡代言的眾多品牌也迅速切割，紛紛宣布解約。本周末本來吳亦凡還要赴杭州參加粉絲見面會，黃牛票一度炒到3000元人民幣一張，不過如今票價已跌到300元人民幣。

來源:聯合影音

錢江晚報報導，吳亦凡24日原本要赴杭州參加康師傅冰紅茶的粉絲見面會，這場見面會的門票並不公開售賣，只能透過購買康師傅相關產品才能獲取或者抽取。根據規則，一瓶康師傅冰紅茶可兌換1枚潮玩幣，兌換一張吳亦凡見面會門票則需使用520枚潮玩幣，這等於需購買520瓶冰紅茶。

在此之前，杭州所有的地鐵站也已做了鋪天蓋地的廣告，有些粉絲兌不到票又怕抽不中票，索性花重金黃牛手裡直接購門票，一張炒到了3000元。

但康師傅冰紅茶19日宣布與吳亦凡終止代言合作，見面會取消，康師傅冰紅茶的官方帳號已撤下與吳亦凡相關的廣告海報和視頻。

粉絲見面會黃牛票瞬間從3000跌到了300人民幣；20日早上，有網友稱黃牛也已在朋友圈發通知，「請購買了吳亦凡杭州見面會的客戶私聊退款。

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