吳亦凡被爆強抱摸胸：喜歡的女生一定要上

吳亦凡捲入桃色糾紛。(取材自微博)

吳亦凡 疑似拐騙女性的風波越滾越大，縱使他發文否認、工作室發表聲明指都美竹造謠等等，但多數網友基於過去已有先例，傾向於相信都美竹的話語。另外，24歲的前「SNH48」成員張丹三也透過微博發聲，不僅曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄，甚至還問她是不是沒和別人發生過關係，讓張丹三不解回應：「我覺得有些不尊重女性！」

張丹三表示，吳亦凡於去年8月透過共同友人加了她的微信 ，然後就熱情地誇她很美、很喜歡她。兩個人才聊沒多久，吳亦凡就要求在杭州的張丹三到上海見面，並自稱個性傻憨憨、童真，和外表不同，一度讓張丹三質疑遇到詐騙集團 。

後來，吳亦凡又說談戀愛、要結婚肯定要找乾乾淨淨的女孩，「你也是吧？母胎SOLO（單身）？」張丹三回說自己還是很嚮往戀愛，吳亦凡又問：「談得久嗎？你沒有傻傻的交付全部吧？就是你們沒有發生過關係吧！」話題讓張丹三覺得相當怪異，吳亦凡又說：「我其實就是想說女孩子第一次很重要，不要輕易給出去。」

兩人聊了幾天之後碰面，吳亦凡以身分為由約在酒店見面，席間數次想抱住她、甚至還伸手摸胸，說出「喜歡的女生一定要上」等猥瑣言論，張丹三說：「現在看到網路上其他女孩的爆料，才覺得事情應該沒有這麼簡單，回想一下要感謝我比較遲鈍以及酒量還可以，所以很慶幸的沒發生什麼讓我自己後悔的事。」

張丹三提到隨著爆料越來越多，發現吳亦凡利用自身光環欺騙了許多人，「不聲討誰，只是想讓粉絲清醒一點，也給女生打個預防針。」對於張丹三的發文，吳亦凡的團隊尚未回應。