黃曉明曬家鄉菜 看饞了600萬網友

黃曉明回青島老家，曬一桌家鄉菜。(取材自微博)

出生於山東省青島市的黃曉明近期回了一趟家鄉，平時就經常曬自己做的飯菜的他，這兩天又曬了許多家鄉味美食 ，照片一發出網友就炸鍋了，直喊「青島人才懂的家鄉味，這才是家的味道。」看饞了600萬網友。

網易娛樂報導，黃曉明回到青島姥姥家，媽媽和阿姨親自下廚，做了一桌菜，都是以海鮮為主，展現沿海城市青島的特色，並且以水灼清蒸為主，包括水灼花甲螺、清炒釘螺、清蒸香螺、香煎沙巴魚、水煮毛豆……，看的網友們直呼「好想吃」，但也有重口味的湖南重慶網友表示，這裡的菜一個下飯都沒有，「沒辣椒色，看起來沒為」，馬上就有青島網友跳出來，「這才是家的味道，營養還超級豐富」。

黃曉明還曬了小時候很饞的零食：琵琶梗和眼鏡，「越吃越想吃，停不下嘴」，許多青島網友看了立刻想起童年，「好想家」。

據報導，43歲的黃曉明也發布與家人的合照，看起來就跟20多歲的小伙子一樣，保養相當好，不好網友都在問，「看著黃曉明越來越年輕的臉，這樣吃就是保持年輕的秘訣嗎？」不過也有許多網友好奇，為何沒有看到老婆Angelababy跟兒子小海綿一起回老家呢？兩人的婚變話題始終是網友關注的焦點。