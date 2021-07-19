我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

黃曉明曬家鄉菜 看饞了600萬網友

娛樂新聞組╱綜合報導
黃曉明回青島老家，曬一桌家鄉菜。(取材自微博)
黃曉明回青島老家，曬一桌家鄉菜。(取材自微博)

出生於山東省青島市的黃曉明近期回了一趟家鄉，平時就經常曬自己做的飯菜的他，這兩天又曬了許多家鄉味美食，照片一發出網友就炸鍋了，直喊「青島人才懂的家鄉味，這才是家的味道。」看饞了600萬網友。

網易娛樂報導，黃曉明回到青島姥姥家，媽媽和阿姨親自下廚，做了一桌菜，都是以海鮮為主，展現沿海城市青島的特色，並且以水灼清蒸為主，包括水灼花甲螺、清炒釘螺、清蒸香螺、香煎沙巴魚、水煮毛豆……，看的網友們直呼「好想吃」，但也有重口味的湖南重慶網友表示，這裡的菜一個下飯都沒有，「沒辣椒色，看起來沒為」，馬上就有青島網友跳出來，「這才是家的味道，營養還超級豐富」。

黃曉明還曬了小時候很饞的零食：琵琶梗和眼鏡，「越吃越想吃，停不下嘴」，許多青島網友看了立刻想起童年，「好想家」。

據報導，43歲的黃曉明也發布與家人的合照，看起來就跟20多歲的小伙子一樣，保養相當好，不好網友都在問，「看著黃曉明越來越年輕的臉，這樣吃就是保持年輕的秘訣嗎？」不過也有許多網友好奇，為何沒有看到老婆Angelababy跟兒子小海綿一起回老家呢？兩人的婚變話題始終是網友關注的焦點。

黃曉明回青島老家，曬出與家人的合照。(取材自微博)
黃曉明回青島老家，曬出與家人的合照。(取材自微博)
黃曉明回青島老家，曬一桌家鄉菜。(取材自微博)
黃曉明回青島老家，曬一桌家鄉菜。(取材自微博)

美食

上一則

開房對話曝光…網紅爆郭麒麟「約完」就冷淡

下一則

吳亦凡被爆對員工動粗 「他不壞只是媽寶」

延伸閱讀

Angelababy透露感情觀 自認有點小心機

Angelababy透露感情觀 自認有點小心機
Angelababy拒提黃曉明 曝感情觀：戀愛要小心機

Angelababy拒提黃曉明 曝感情觀：戀愛要小心機
臉比黃曉明大？ 姚安娜新髮型公主切被嘲無時尚感

臉比黃曉明大？ 姚安娜新髮型公主切被嘲無時尚感
孫紅雷當面提黃曉明 Baby摸鼻笑得好尷尬

孫紅雷當面提黃曉明 Baby摸鼻笑得好尷尬

熱門新聞

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

2021-07-17 02:30
有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）

「最美妃子」張嘉倪 搶盡周冬雨鋒頭

2021-07-11 02:18
吳亦凡被爆疑似灌醉、強姦未成年少女。圖／摘自微博

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

2021-07-18 11:15
方媛偕女兒坐經濟艙。（影片截圖）

郭富城身價3億 妻女「坐經濟艙」探班引熱議

2021-07-12 21:24
李婷宜透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演。（本報資料照片、取材自微博）

「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

2021-07-16 21:07

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年