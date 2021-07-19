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吳亦凡駁斥誘姦刪留言 卻沒否認「牙籤」?

記者林士傑／綜合報導
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛。(取材自微博)
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛。(取材自微博)

吳亦凡月初被都美竹起底了包含選妃、灌酒等私下行為，工作室發出駁斥聲明喊告，但都美竹沒有收到律師函，近日再爆吳亦凡誘騙未成年少女、灌醉她後發生關係，並指吳亦凡炒飯時常常炫耀性能力與器官的大小，實則不然，酸說：「你品，你細品，你細細品。你改名叫吳籤吧。」

沉默一天的吳亦凡透過聲明否認，稱不回應是不想干擾司法進度，現在已經忍無可忍，「本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」更強調若有以上行為，將會自己入獄服刑。

他的聲明立刻登上熱搜榜，卻也被網友揪出開始刪掉不利於他的留言，像是「直接去公安機關吧」、「滾出中國」等熱門評論，其心可議。還有網友指出吳亦凡否認拐騙、誘姦等行為，卻未否認性器官被指像牙籤的奇恥，實屬不解。

而吳亦凡工作室不久後接棒提出兩點聲明，其一是都美竹造假聊天紀錄，強烈譴責都美竹公然捏造並散播不實網路信息，再來是已經報案，目前進入偵辦過程，但因聲明上未蓋官方章，也讓網友質疑其可信度。

吳亦凡發表聲明否認誘姦女性。(取材自微博)
吳亦凡發表聲明否認誘姦女性。(取材自微博)
吳亦凡的工作室聲明指出都美竹捏造不實信息。(取材自微博)
吳亦凡的工作室聲明指出都美竹捏造不實信息。(取材自微博)

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