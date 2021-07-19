吳亦凡疑拐騙多女丟9代言 違約金傳破4000萬美元

吳亦凡捲入桃色糾紛。（取材自微博）

中國 男星吳亦凡 被網紅都美竹爆料疑似拐騙8女、酒桌選妃等行徑，隱忍1日後於今天發表否認聲明，但不被網友支持，形象徹底跌落谷底。據查他握有16支代言，代言費從2000萬到1億人民幣都有傳聞，但據悉合理價格為1000萬人民幣，推估近2年光代言費就撈進1.5億人民幣（約2325萬美元）。

而在他爆發醜聞之後，包含韓束、立白，雲聽APP、滋源、康師傅冰紅茶均在微博 發文表示終止合作；華帝、良品鋪子分別稱代言在去年7月、11月到期，另外Tempo德寶則說和吳亦凡的合作關係已經結束，至於騰訊視頻、樂保啤酒、手遊「王者榮耀」三家廠商尚未回應是否繼續和吳亦凡合作。

吳亦凡的代言數量相當驚人。（取材自微博）

多棲發展的吳亦凡也很受時尚品牌青睞，擔任蘭蔻亞太區代言人、L'Oréal Paris巴黎萊雅男士全球代言人、Louis Vuitton全球代言人、BVLGARI全球代言人、保時捷中國賽車運動代言人，稍早有網友Po出私訊，蘭蔻回應與吳亦凡的合約在上個月到期，其餘品牌尚未有所動作。

吳亦凡的16支代言中已有9家廠商與他切割，倘若品牌方面認為他詆毀品牌形象，執意索討代言費與翻倍的賠償金額，以每支代言3000萬人民幣計算，賠償金合計破2.7億人民幣（約4185萬美元）。是否遭到求償？吳亦凡尚未回應。

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