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又1女孩站出來 網美曝與吳亦凡對話揪桃色風波

記者黃保慧／綜合報導
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

吳亦凡疑似拐騙女性的風波越滾越大，雖然他已發出聲明否認，但仍越來越多和他有過一段情的女生跳出來爆料，中國網美魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄，在微博寫著：「猶豫了很久，選擇當勇敢的那一個人。」

吳亦凡的桃色糾紛越滾越大。（取材自微博）
吳亦凡的桃色糾紛越滾越大。（取材自微博）

繼都美竹、前「SNH48」成員張丹三都曬出對話紀錄，魏雨欣昨天先是發文寫著，「世間最爽莫過報應二字！」結果今天又貼出多張對話紀錄，截圖中有兩人的轉賬記錄，也有魏雨欣和吳亦凡調情的對話，女方說「夢見你」，吳回：「乖乖愛你，快睡吧。」內容沒有過於辛辣對話，多是簡單問候，最後一張則是貼出2020年10月聊天內容，吳亦凡明顯冷淡許多。不少網友開始當起偵探，要其他女孩也站出來，看看自己2019年9月到2020年10月這段時間是否有被重叠。

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）
魏雨欣曬了和吳亦凡的聊天紀錄。（取材自微博）

而最新對話紀錄一出來，就立刻登上微博熱搜，不少吃瓜群眾在等著看之後發展，也有人認為，「最後一張圖看起來就像莫名其妙就不說話了，女孩也開始明白自己可能被甩了又還很喜歡人家，但嘴硬不想承認逼自己走掉」，「看這個聊天記錄感覺妳和那些受害女生不一樣吧....妳那時候成年了然後看上去那時候和你倆你情我願？ 」認為這位女孩在蹭熱度。

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吳亦凡 微博 中國

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