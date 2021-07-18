「說唱聽我的」當導師酬勞更高 吳克群：只想當選手

吳克群受邀擔任陸綜「說唱聽我的」第2季推薦官，靠「教科書式社交」登熱搜。（取材自微博）

台灣 歌手吳克群唱紅經典情歌無數，近期受邀擔任第二季陸綜「說唱聽我的」推薦官，外傳一集酬勞高達台幣150萬元（約5.35萬美元），他霸氣表示：「我根本不在乎費用！」更表示：「我是想當一個選手，而不是一個導師的，只是想當選手的願望沒有達成。」

除了4位硬底饒舌歌手作為說唱推薦官，還邀來吳克群、胡彥斌等6位流行歌手加入陣容，透過討論在93位參賽選手中挑組員，更有選手向流行歌手們犀利提問「2017年以前聽過說唱嗎？是在自己的圈子裡混不下去了才來參加這個節目嗎？」

而吳克群過去以情歌著名，他坦言為了這節目準備了3年，還寫了10幾首歌，準備要打回新人當選手，更化名為「K」，沒想到事與願違變成導師，他說：「希望別人不再看到吳克群，看到一個新的自己、聽到新的音樂，看見K。」

吳克群謙虛表示：「真的要比說唱，年輕的新血比我們強好幾倍呀，我們是和他們一起玩音樂、碰撞出新宇宙。」而他在與同樣是推薦官、「2020中國 好聲音」總冠軍單依純見面時，除了讚賞她的新歌，也細數她的代表作，讓身為新人的單依純受寵若驚，沒想到這段舒服的對話，卻讓吳克群以「教科書式社交」登上微博 熱搜，他笑說：「上熱搜很傻眼，只覺得要交朋友要真的交心、了解對方，要不然何必交流。」