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于曉光攬女坐大腿 秋瓷炫陪夫公開道歉

娛樂新聞組／綜合報導
于曉光（右）和秋瓷炫一同公開道歉。（取材自微博）
于曉光（右）和秋瓷炫一同公開道歉。（取材自微博）

中國男星于曉光因為娶了南韓女星秋瓷炫，在中韓兩地擁有不小人氣，于曉光日前被爆將一位女子拉上車，坐在他大腿上開心滑手機，影片曝光引起網友熱議；日前于曉光先在微博公開他與秋瓷炫的兩份中文道歉聲明，秋瓷炫也在個人Instagram以中韓版本聲明，表示自己罵了老公，對方已在自責反思。

鏡周刊報導，于曉光在下午1點14分上傳夫婦倆各一份聲明，不知是否刻意卡點「1314」，他表示怎樣解釋都難以讓大家接受，很後悔自己的行為正在反省中，「最重要的是，瓷炫那麼愛我、包容我，我卻讓她傷心」，讓關心她們的人擔心。于曉光說作為丈夫、父親的角色，以後將對自己言行更加慎重，不再讓大家為這樣的事操心。

而秋瓷炫則證實影片中的人是她熟識的朋友，她說：「但我也覺得曉光的行為確實會讓人誤會......，對於他輕率的舉動，我也責備和批評了他，曉光也在反思並且深深自責。」

部分中國網友對于曉光仍不諒解，而南韓網友為秋瓷炫打抱不平，「姐姐為何要道歉」、「得多罵他讓他改，作為有婦男要小心舉止」、「這種時候躲在妻子身後真的很卑鄙」。

中國 南韓 手機

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