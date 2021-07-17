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林立洋公開家醜 稱妻被岳母家暴無法相聚

記者楊起鳳／綜合報導
林立和老婆結婚兩周年，但是卻因為家務事鬧得不愉快。（取材自臉書）
林立和老婆結婚兩周年，但是卻因為家務事鬧得不愉快。（取材自臉書）

香港小虎隊成員林立洋（本名林利）2019年娶了小14歲的台灣女友陳貞均，16日是兩人結婚兩周年，但林立洋不惜掀出家醜，表示老婆長期受岳母言語和恐嚇霸凌，嚴重時甚至拿刀恐嚇要殺人，他無奈表示想曝光是擔心老婆安危，也是夫妻倆長期無法相聚的主因。

林立洋和老婆陳貞均已經整整十個月沒見面，林立洋受訪時透露他害怕回到台灣就得接受岳母的言語暴力，而他自己也有癌母要照顧，縱使才新婚兩年仍無法相聚。林立洋透露，他的岳母有精神疾病，因為欠下鉅額債務，發作時就怒罵女兒還跟她要錢，且長期言語施暴，兩人16日因為結婚周年紀念日一早在視訊，就聽到岳母在旁邊怒罵，懷疑兩人一起在講她壞話？林立洋聽不下去吵起來，岳母竟回「難怪你會得癌症」，讓林立洋十分生氣。

陳貞均受訪時稱，母親過去經營珠寶店生意失敗，結果向地下錢莊借錢，因為還不出來在朋友慫恿下用女兒陳貞均的名義開本票，結果讓陳貞均名下帳戶遭到凍結、房屋也貼封條，她請律師提告，母親則被判偽造文書緩刑，她說母親後來因此從憂鬱症變成躁鬱症，當中陸續住院也看過醫生，但她不肯配合吃藥，發作時就會怒飆三字經，把房間的東西散落一地，她房間的牆面和門上都有刀痕。

她說曾求助社福單位，鄰居也因媽媽行為異常報警，但媽媽外表看起來正常，甚至還持續在外借錢。

陳貞均說，她現在真的無計可施，也沒辦法再拿錢給媽媽，因為就是個無底洞，她目前和媽媽同住，不會棄養，也會照顧她的生活起居，但是要再幫她還錢，她說：「不可能了！」

林立老婆陳貞均提供媽媽有精神上疾病的醫院證明。（圖：陳貞均提供）
林立老婆陳貞均提供媽媽有精神上疾病的醫院證明。（圖：陳貞均提供）

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