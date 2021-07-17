王菲北京豪宅嚇到鄰居？2米高佛像立在陽台

王菲一向作風低調，除了工作之外鮮有公開露面。（取材自微博）

樂壇天后王菲 近年長居北京 ，一向篤信密宗，有網友近日在平台曬圖爆料，稱王菲在北京的豪宅陽台上竟擺了座高達兩米的佛像，十分引人注目。

來源：YouTube

綜合媒體報導，爆料者指每天上班途中都會見到這尊在露台的佛像，不過亦有網民質疑這是否真的是王菲的家，網民回應指自己住在附近，並肯定是王菲的住所。

該網友的爆料曝光後，有網友讚王菲一心向佛十分虔誠，也有不少網友吐槽在住宅區放這麼大的佛像不太合適，可能會嚇到鄰居。

據悉，王菲信佛超過20年，經常被拍到參加法會，還曾開金嗓錄製佛經CD。此前王菲生日時，曾在微博貼出一張她去西藏朝聖，叩了好多頭以致額頭整個紅腫的照片。有友人透露，打扮樸素的她，當時走訪了好多間寺廟，每到一家寺廟她都會轉經筒，再進行三跪九叩的大禮，誠心的她叩到可以聽見聲響，可見有多用力。

王菲出生於北京，她在老家至少擁有四套物業，當中三套在朝陽區，另一套位於離朝陽區不遠的順義區。王菲最後一張國語專輯於2003年推出，自此淡出歌壇，偶然接拍廣告及代言或登台，但她依然財力雄厚，有指因為她擅於投資 磚頭致富。