華晨宇提告 爆料網友刪文道歉藏亮點 網虧：錢到位了？

華晨宇針對網友爆黑料，硬起來聘律師提告，該網友發文道歉了。（取材自微博）

中國 藝人華晨宇昨被一名網友出面爆料劈腿張碧晨，又曝光多張華晨宇植髮、治療爛痘恢復期照片，與和華晨宇吃飯、床上嬉鬧的影片，爆料他整容鼻子、削骨、墊下巴與填充，引網熱議，面對謠言華晨宇方火速聘請律師提告，經過幾個小時後，該名爆料網友態度髮夾彎，出面道歉卻又語帶玄機，網笑虧「錢到位了」。

在華晨宇工作室喊告的幾個小時過後，網友「發發愛我2021」態度髮夾彎，不僅將照片、影片全數刪除，發長文道歉，表示華晨宇一系列植髮照片是別人傳給她的，對方聲稱是華晨宇前經紀人的好友，還提供前經紀人的聯絡方式給她，她表示：「當時覺得明星有這樣的經紀人是整個飯圈的公敵」，所以她只加了聯絡方式，但也沒聊天。

並寫道：「華晨宇沒有整容、沒有削骨、沒有整下巴我在這裡給華晨宇先生道歉，我不該因為兩個號被禁言，就公開你隱私 照片，希望華晨宇先生大人有大量，不要跟我計較」，但也因為這段內容，有網友留言「這段笑死，感覺在反諷」、「反著道歉，真的絕了」。

而後她直接標註華晨宇的帳號喊話「對不起，我錯了，你不要生氣」，附上愛心的表情符號，文末更寫了一大段浮誇讚嘆華晨宇多優質的告白文。內容僅針對爆料整形道歉，並未再多加著墨她先前稱華晨宇劈腿張碧晨的事，網友紛紛猜測她應該是受到施壓或已收到封口費，才發文道歉，也有網友歪樓表示「雖然瓜是假的，但有幸看到明星植髮的照片」。