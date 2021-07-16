「還珠格格」小燕子本來是她演 女星哭訴選角「碰到鬼」

李婷宜透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演。（本報資料照片、取材自微博）

台灣 女星李婷宜過去曾在節目中透露「還珠格格」中小燕子一角，原本應該是由她出演，卻因為「被套路」最終錯過經典作品，她近日在直播時談起此事再度淚崩，直說：「姐姐碰到鬼了！」而網友則對她的說法看法兩極，有人同情她的遭遇，但也有不少人認為，這就是演藝圈生態，同時認為是趙薇 成就了小燕子，若其他人來演還不一定有如今的成果。

陳志朋 過去曾表示「還珠」的角色分配並非最後觀眾看到的那樣，小燕子是李婷宜，趙薇則是紫薇，而林心如則是賽婭公主。

李婷宜。 （取材自微博）

李婷宜也曾在節目中分享當時選角的內幕，她說當時的唱片公司因為不熟悉戲劇業務，找來代理經紀人合作，在「還珠」戲約找上門時，她卻被安排接拍香港另部作品，之後又發生對方要求她錄音表示自願放棄「還珠」，最終劇組角色大洗牌，而那位代理經紀人之後卻消失了。

近日李婷宜在直播中回憶起往事淚崩，她哭著說自己太單純太傻，才會讓別人踐踏她的信任，但這個社會是以利益為優先的，並不是每個人都可以信任，最後她努力平復情緒，感謝粉絲的支持，也說：「我們要努力把自己做好，要不然會被人家套路再套路。」至於套路指的是什麼，李婷宜僅說：「你們知道的，姐姐遇到鬼了。」