袁詠儀素顏用餐粉絲偶遇 被讚狀態好

袁詠儀（左）在麵館被偶遇，素顏狀態好。（取材自貓眼娛樂）

49歲的香港 女星袁詠儀，近日素顏在麵店用餐時被粉絲認出，網友在社交平台分享偶遇袁詠儀的動態，大讚袁詠儀好美，眼睛大皮膚好身材棒。

搜狐娛樂報導，照片中，袁詠儀長髮披肩，身穿一件黑色短袖T卹背著一個斜挎包包，整體穿著簡單隨性。和平日出行一樣，袁詠儀依舊是素面朝天，沒有進行任何打扮，即便如此一點也不影響她的氣質和狀態。

該網友還透露道，袁詠儀在吃完飯後還主動和她們打招呼說再見，「本人超級友善」。

最近一段時間，袁詠儀頻繁出現在別人的偶遇照中，先是和老公張智霖一起吃米其林餐廳，然後是兩人深夜一起吃火鍋，再者是一家三口齊現身買包包，總之，閒暇時的袁詠儀就是帶著老公狂吃狂吃，小生活過得很是滋潤幸福。

近日，袁詠和張智霖還因牽手方式登上了微博 熱搜，從網友羅列的夫妻合照來看，每次同框的兩個人，張智霖都會從背後牽住袁詠儀。而且對於這種牽手方式，袁詠儀此前也有解釋過，袁詠儀說：「當不知道前面有東西的時候，我就會這樣被拉過去了」。

為了更好地兼顧事業和家庭，張智霖夫婦把兒子魔童接到內地，而且還不止一次出現在媽媽的鏡頭中。轉眼，已經15歲的魔童不僅身高挺拔，顏值也相當帥氣。不知道等兒子長大後，夫妻倆會不會助力魔童進入娛樂圈。