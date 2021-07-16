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古天樂出演「梅艷芳」 化身良師益友幫她圓夢

娛樂新聞組／綜合報導
主持人鄭裕玲（中）與古天樂（右）、王丹妮採訪合照。（取材自鳳凰網）
主持人鄭裕玲（中）與古天樂（右）、王丹妮採訪合照。（取材自鳳凰網）

電影「梅艷芳」上映在即，香港主持人鄭裕玲在個人社交帳號上發布多張與古天樂、王丹妮的合影和採訪照，透露古天樂出演「梅艷芳」中的設計師劉培基。

電影「梅艷芳」海報。（取材自鳳凰網）
電影「梅艷芳」海報。（取材自鳳凰網）

綜合媒體報導，古天樂介紹自己角色時開玩笑說，「我（演的）是男版梅艷芳」。之後他正式介紹，他扮演梅艷芳的良師益友劉培基，「梅姐所有的百變形像都出自他的手筆」。

據悉，電影「梅艷芳」講述了梅艷芳一生的傳奇經歷，梅艷芳心願嫁給舞台，電影中古天樂要幫她完夢，他說：「梅姐最後一場演唱會，找劉培基完成她的夢想，幫她做一套婚紗嫁給舞台。」

古天樂跟飾演「梅艷芳」的王丹妮有不少對手戲，他大讚王丹妮能演出梅姐的神態，有次在一幢舊樓拍攝，停機關掉燈光，他返回休息室時，在樓梯轉角位昏暗燈光下見王丹妮的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她有多神似。

王丹妮首次接拍電影，便要演繹樂壇天后梅艷芳，她稱知道被選中後感覺好驚，第一時間買機票到泰國，躲在房間內哭足兩日才能消化這個消息。她稱梅艷芳擁有無可取代的地位，既然選了自己，就承諾會努力做好準備，演好梅艷芳這角色。

電影 香港 泰國

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