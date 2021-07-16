楊冪深V秀性感 網讚：紙片還有胸

楊冪出席活動，深V性感裝小露酥胸。（取材自微博）

34歲女星楊冪 ，近幾年常被網友吐槽臉蛋疲憊現老態，然而她日前出席時尚活動，連換兩套深V性華服，同樣都是上半身小露性感，下半身大秀修長美腿，迷倒數十萬粉絲，直呼：「又是被美女盛世美顏迷倒的一天！」

感裝小露酥胸，好身材瞬間在網上掀起轟動，更被網友盛讚昔日美貌回來了。

楊冪一向以前凸後翹好身材，以及穿搭的獨到眼光受到網友關注；她第一套服裝以黑色為基底，領口位置是乳白色的絲質裝飾，大V領的設計在她彎腰時隱約可見事業線，而下半身的迷你短裙設計，則凸顯筆直長腿，坐下時裙襬上移，露出的部分直逼腿根，遊走在曝光邊緣，讓人眼睛不知道該看哪。

第二套金色與香檳色相互映襯，點綴了楊冪雪白的肌膚，而胸前的愛心領口則讓豐滿上圍完全遮擋不住，盡顯性感風情，另外這件辣妹裙還有一大亮點，裙子長度僅能勉強遮住屁股蛋，正好再一次展現楊冪的美腿優勢，將好身材發揮得淋漓盡致。

網友全都看呆了，留言激贊「老婆身材好好」、「身材真的絕，紙片還有胸」、「楊冪顏值回春了」。

其實楊冪在演藝圈人氣旺，不僅戲約滿檔，也是綜藝節目力邀對象。然而她近日在電玩節目「你我皆王者」擔任戰隊隊長，秀出她在該遊戲的排名，以中國 大陸2億人玩家計算，只有約5萬人才能達到楊冪等級，也因此遭網友質疑她工作忙碌，懷疑她找代打升級。