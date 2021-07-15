被爆分手阮經天 宋祖兒否認緋聞 強調無任何不良行為

阮經天(左圖)傳與宋祖兒(右圖)分手8個月。 (取材自微博)

中國女星宋祖兒先前曾爆和大16歲的台灣 男星阮經天戀愛中，但雙方均未承認，阮經天近日被發現疑似回歸單身，「叔姪戀」告終畫下句點，據傳兩人分手已經8個月。

新浪娛樂報導，針對有用戶通過微博 、抖音等平台個人帳戶，散播「宋祖兒戀愛分手」「宋祖兒街頭醉酒」等消息，宋祖兒工作室發聲明指這些都是不實傳聞，已嚴重影響宋祖兒的正常工作與生活；並表示宋祖兒一向以演藝事業為重，無任何不良行為，工作室將會保留追究法律責任的權利。

據「鏡週刊」報導，阮經天和宋祖兒傳出戀情後，女方的經紀團隊認為年齡差距加上戀愛容易影響事業，一直不同意兩人交往，之後傳出雙方在2020年11月分手，卻又在聖誕節 左右舊情復燃。

復合傳聞起源於一名娛樂博主今年初在微博曬出照片，透露曾於2020年聖誕節在橫店巧遇阮經天，對方手上還拎著樂高玩具；巧合的是，宋祖兒當時剛好在橫店拍戲，加上她曾說自己喜歡玩樂高，才引發外界猜測兩人重修舊好。

不過疑似未維持太久，近日在和張鈞甯、陳意涵的直播中，他言談間流露出單身的訊號，張鈞甯也說：「在你身邊的，如果不是那隻貓會更好。」疑似證實阮經天單身的消息。

阮經天去年被爆出與宋祖兒因合作「舌尖上的心跳」假戲真做，還被媒體拍到深夜約會，緋聞一度引發關注。