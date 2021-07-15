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張柏芝挺兒子進娛圈 盼比父母更優秀

娛樂新聞組╱綜合報導
張柏芝支持兒子進娛樂圈。（取材自微博）
張柏芝支持兒子進娛樂圈。（取材自微博）

香港女星張柏芝在綜藝節目中表示，支持兒子進娛樂圈，並期待他們的表現能夠比父母優秀；也希望他們讀書讀得好一點，然後遇到一個很單純很簡單的一個女孩。在想要結婚的時候結婚，有一個非常單純的家庭。

網易娛樂報導，張柏芝此前受訪時自曝13歲大兒子比較有才華，不愛說話但很迷人；只要他一個眼神一個動作，都會讓所有女生為之瘋狂，有點梁朝偉的感覺。二兒子的性格就是會讓你感到很歡樂，很活潑；小兒子還太小了，比較凶，會讓你什麼都聽他的，不然就會急。

據報導，謝霆鋒和張柏芝離婚後，孩子們一直跟著張柏芝生活，隨著長時間的分離，謝霆鋒在孩子們心中的好爸爸形像也越來越模糊，大兒子謝振軒甚至還曾經說過「自己不後悔媽媽與他離婚，他配不上我媽媽。」

報導指出，那英曾在節目中稱讚張柏芝為「一個太了不起的母親」，她舉了個例子，自己帶了一種很好吃的餅乾帶給大家分享，沒想到張柏芝吃了一口後，將剩下的打包說要帶回去給兒子吃，她瞬間被感動到，不僅讓自己的工作人員去北京又帶了些回來，還下定決心保護張柏芝。同時，眾人也回憶了張柏芝在日常中提到兒子的事，她稱兒子在上海，自己不放心，要把兒子全接過來。

張柏芝 謝霆鋒 北京

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