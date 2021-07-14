就是愛郎朗！吉娜練琴送上「望夫眼」
中國鋼琴家郎朗日前在社交平台分享與妻子吉娜一起練習彈鋼琴的照片，並寫道「Practice time together」。照片中，夫妻二人坐在鋼琴前氛圍感十足，郎朗身穿休閑T恤在看琴譜，一旁的吉娜身穿裙裝顏值高，好身材吸睛十足，側頭看向郎朗再現甜蜜「望夫眼」恩愛滿分。
隨後，有細心的網友发現在這條動態下還有周杰倫的點讚，不愧是沖浪達人！
網易娛樂報導，周杰倫和郎朗曾有過合作曲「紅塵客棧」，兩人也一直是好友，擁有鋼琴這個共同愛好，就連在郎朗的婚禮上，兩人還有過鋼琴合作表演。
隨即，周杰倫更是在自己的社交平台上曬出與郎朗的同台彈琴視頻，直呼想念錄周遊記的時光。
視頻中，兩人一見面直接就開始在鋼琴前互動，即興四首聯彈強強聯合，周杰倫和郎朗的表情都十分享受。
報導說，有網友偶遇到郎朗夫婦在錄製綜藝節目。畫面中，郎朗和吉娜狀態都很不錯，吉娜紮著高馬尾，身穿印花深V長裙，下顎線和天鵝頸超優越。
而除了用餐畫面外，網友還曝光了數張郎朗夫婦在戶外拍攝的照片。
從照片可以清晰看到，郎朗和吉娜依舊是不分場合狂撒狗糧，吉娜更是全程化身「人形掛件」，一邊摟著老公的脖子，一邊挽著對方的手臂，甜蜜十足。
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