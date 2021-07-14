就是愛郎朗！吉娜練琴送上「望夫眼」

郎朗分享與妻子吉娜一起練習彈鋼琴的照片。(取材自Instagram)

中國 鋼琴家郎朗日前在社交平台分享與妻子吉娜一起練習彈鋼琴的照片，並寫道「Practice time together」。照片中，夫妻二人坐在鋼琴前氛圍感十足，郎朗身穿休閑T恤在看琴譜，一旁的吉娜身穿裙裝顏值高，好身材吸睛十足，側頭看向郎朗再現甜蜜「望夫眼」恩愛滿分。

隨後，有細心的網友发現在這條動態下還有周杰倫 的點讚，不愧是沖浪達人！

網易娛樂報導，周杰倫和郎朗曾有過合作曲「紅塵客棧」，兩人也一直是好友，擁有鋼琴這個共同愛好，就連在郎朗的婚禮上，兩人還有過鋼琴合作表演。

隨即，周杰倫更是在自己的社交平台上曬出與郎朗的同台彈琴視頻，直呼想念錄周遊記的時光。

視頻中，兩人一見面直接就開始在鋼琴前互動，即興四首聯彈強強聯合，周杰倫和郎朗的表情都十分享受。

報導說，有網友偶遇到郎朗夫婦在錄製綜藝節目。畫面中，郎朗和吉娜狀態都很不錯，吉娜紮著高馬尾，身穿印花深V長裙，下顎線和天鵝頸超優越。

而除了用餐畫面外，網友還曝光了數張郎朗夫婦在戶外拍攝的照片。

從照片可以清晰看到，郎朗和吉娜依舊是不分場合狂撒狗糧，吉娜更是全程化身「人形掛件」，一邊摟著老公的脖子，一邊挽著對方的手臂，甜蜜十足。