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迪麗熱巴 一襲藍色人魚裙 盡顯身材曼妙

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴光艷照人。（取材自微博）
迪麗熱巴光艷照人。（取材自微博）

中國女星迪麗熱巴每一次出席活動造型都令人驚艷，日前在杭州出席品牌活動並拍攝寫真；她身穿一襲藍色流光人魚裙，盡顯曼妙靈動，神秘魅惑，宛若人魚公主從童話裡走來，但因眼皮長了麥粒腫，不時以頭髮遮眼，仍有網友大讚「遮眼照」突顯另類美。

新浪娛樂報導，迪麗熱巴在活動現場上的服裝，再一次美到不少人，藍色漸變色禮服加上首飾都是藍色的，網友大讚，這麼好的造型真的絕了，身材就不用看了，還是很讓人羨慕的身材比例，果然美人穿什麼都很好看呢。

報導說，參加直播活動迪麗熱巴還專門發了三張照片，她戴著口罩，給左眼來了一個特寫鏡頭，原來迪麗熱巴眼皮上長了麥粒腫，不過已經消腫了。她還貼心配文表示：「麥粒腫來得快走得也快，問題不大。安慰粉絲不必過於擔心。」

不過到了現場，迪麗熱巴的麥粒腫似乎沒有完全消退，在直播中直言長了麥粒腫，所以用劉海擋一下，看來不影響整體大美人的形象。

她在直播中和粉絲們互動，給玩偶搭配、聽歌搭配食材，還有現場自拍。迪麗熱巴還透露自己很喜歡插花，以前拍過一個戲在花店工作，現場更是直播插花技能。

迪麗熱巴 口罩 中國

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