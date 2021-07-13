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龔慈恩經歷兩度失婚 不排斥迎接新戀情

娛樂新聞組╱綜合報導
龔慈恩和林煒有一段20年的婚姻。（本報資料照片）
龔慈恩和林煒有一段20年的婚姻。（本報資料照片）

57歲港星龔慈恩曾經歷兩次婚姻失敗，其中她和90年代花系列小生林煒2019年宣告婚變，20年婚姻畫下句點震驚各界。龔慈恩承認，她現在雖然不抗拒新戀情，但她說現在只想要有個伴陪她四處旅遊。

香港媒體報導，龔慈恩在「寶寶大過天」中演活惡岳母一角，由於林煒曾形容龔慈恩是「控制狂」，有觀眾就認為龔慈恩是把真實性格融入這個角色。對此龔慈恩不太認同，她說自己其實是個沒主見的人，只是因為一些事情讓她被迫成為所謂的「控制狂」。

龔慈恩說，劇中她被迫成為女強人，很多事情老公不做決定，就只好由她來做，「現實中我也一樣，但本身性格不是這樣，應該說，不想是這樣。」

據報導，龔慈恩也坦承，由於經歷兩次婚姻失敗，也影響了她子女對婚姻跟生小孩的看法。而她也認為，現階段想做的就是珍惜時間，讓視野開闊一點，不抗拒迎接新的戀情，但更享受與朋友們一起旅行，接觸新事物。

在劇中演繹感人的母女情，龔慈恩透露，她在某些橋段會投放與女兒林愷鈴的感覺，她也自爆林愷鈴曾經歷叛逆期，但她知道要讓孩子跌過才懂得成長，「如果每一次我都扶她，她不見得會做得好」。現在林愷鈴已21歲，外表亮眼也進軍演藝圈，身邊不乏追求者，對於女兒的擇偶條件，龔慈恩說只要女兒開心喜歡最重要。

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