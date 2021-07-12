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觸犯電競大忌挨轟 「你微笑時很美」官博：勿入戲太深

娛樂新聞組／綜合報導
由許凱（左）、程瀟領銜主演的電競新劇，遭批評「不尊重電競圈」。（取材自微博）
由許凱（左）、程瀟領銜主演的電競新劇，遭批評「不尊重電競圈」。（取材自微博）

由許凱、程瀟領銜主演的電競偶像劇「你微笑時很美」自播出以來，部分情節、台詞被指「不尊重電競」、「引導打假賽」等，陷入持續的爭議當中。

綜合鳳凰網、ETtoday報導，「你微笑時很美」的爭議包括取材真實電競選手卻魔改，及有宣揚打假賽的嫌疑，令電競圈粉絲相當火大。女主角程瀟也遭到砲火殃及，經紀公司為了她發出聲明，請觀眾「切勿入戲太深」，卻再次被網友群起圍剿。

「你微笑時很美」改編自小說，原作之前就已捲入抄襲爭議，被質疑大量取材自現實電競選手，結合多人特色寫出男女主角。此外，戰隊、選手的名字也都從現實中引用，很多名字只差一個字，明顯看得出參考現實，而這些設定都被搬進電視劇，令電競圈粉絲相當不滿。

引起更大爭議的是，電視劇中多次出現「以後的比賽，我可以把所有的人頭都送給她」、「我第二局、第三局都可以繼續送（人頭），就當給你補個禮物」等台詞，將打假賽的行為說得非常輕鬆；另外，還有選手在比賽中途衝下台幫女朋友吵架的劇情，都觸犯電競大忌。

粉絲不滿「你微笑時很美」不尊重電競圈，紛紛群起抵制、聲討這部電視劇，就連職業選手若風也發文：「什麼玩意，編劇不懂電競就算了，但至少尊重所拍的這個行業。」

官博日前發文回應有關劇集的爭議，劇方承認在客觀能力上確實有很多做得不好的地方，但主觀態度上，創作的初衷只是希望盡可能讓更多不同圈層的人了解並理解電子競技，「我們從來沒有想通過任何情節或台詞『不尊重』任何圈子或個人。」也呼籲大家理性追劇、合理探討，不要針對任何個人進行侮辱謾罵以及人身攻擊。

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