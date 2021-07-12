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被拍到親密挽手摟腰 楊玏傳熱戀王玉雯

娛樂新聞組／綜合報導
楊玏和小他10歲的女演員王玉雯傳出緋聞。（取材自微博）
楊玏和小他10歲的女演員王玉雯傳出緋聞。（取材自微博）

34歲男星楊玏再度爆出新戀情，這次對象是小他10歲的女演員王玉雯，雙方被目擊摟腰、挽手等親密互動，在網路掀起不小的討論度。

綜合媒體報導，楊玏去年拍攝「縱有疾風起」，當時王玉雯也參與演出，該劇上個月才首度曝光預告片，沒想到如今雙方傳出緋聞。兩人最近被拍到挽手進出小區，期間女方伸手摟住他的腰，並將頭輕輕靠在他肩膀上，一路上雙方有說有笑，互動相當親密曖昧。

一系列畫面被瘋傳熱議，但楊玏、王玉雯至今未正面回應緋聞。楊玏父親是演員楊立新，畢業於美國杜克大學戲劇系的他，除了因演出「何以笙簫默」等戲打開知名度，還曾擔任電影「唐山大地震」、「非誠勿擾2」的副導演

楊玏和小他10歲的女演員王玉雯傳出緋聞。（取材自微博）
楊玏和小他10歲的女演員王玉雯傳出緋聞。（取材自微博）

據報導，外型甜美的王玉雯情史豐富，她最有爭議的一位緋聞男友，就是2017年自縊的29歲導演胡波。王玉雯曾經作為女主角參演了胡波導演的「大象席地而坐」，兩人因戲結緣，似乎在2016-2017年有過不同尋常的交集，胡波去世後王玉雯還在網上發文悼念。

胡波曾發文說道「自己的女朋友跑了」，而胡波生前好友曝料，王玉雯其實是胡波前女友，導致胡波了結自己和她不無關係。甚至有人曝料，王玉雯疑似就是因為喜歡肖戰所以才拋棄了胡波，因為此後王玉雯和肖戰的互動實在頻繁。

導演 緋聞 美國

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