歡慶結婚10周年後 蔣麗莎繼續直播帶貨

蔣麗莎曬出一家六口全家福。（取材自微博）

女星蔣麗莎日前曬出一家六口全家福，慶祝與陳浩民結婚十周年。她配文寫道：「十年風雨，患難與共！結婚10周年快樂！」畫面中，蔣麗莎手拿多個紅色心形氣球，笑容十分甜美，身材與顏值都保持得非常好。

網易娛樂報導，紀念日這天，蔣麗莎並沒有放下自己的事業，還在堅持直播帶貨。在工作中，老公突然出現，並且給她製造了一些驚喜，兩人慶祝後，她繼續直播帶貨。

此前，王菊、徐冬冬在節目中談論性感話題，隨即「女性展示身材有錯嗎」登上微博 熱搜。而蔣麗莎發表自己對該話題的看法，她認為：女性無論處於人生哪個階段都有追求美的權利，只要合理合法不違背世俗，體現女性力量，大方自信，就是女性最好的狀態。

蔣麗莎說：「我很喜歡小孩，我已是四個孩子的媽媽，很多人覺得已婚媽媽就應該在家帶孩子，不要拋頭露面，更不應該「展示身材」，但我卻想以自己為例鼓勵更多媽媽們可以勇敢做自己。我認為，女性無論處於人生哪個階段都有追求美的權利，大家對美的定義也越來越寬泛，有人豐滿，有人骨感，只要合理合法不違背世俗，體現女性力量，大方自信，就是女性最好的狀態。」