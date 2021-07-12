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都美竹：不是蹭熱度 告到吳亦凡道歉懺悔為止

娛樂新聞組／綜合報導
吳亦凡捲入桃色糾紛，情況愈演愈烈。（取材自微博）
吳亦凡捲入桃色糾紛，情況愈演愈烈。（取材自微博）

近日有媒體採訪到18歲網紅都美竹，對近日與吳亦凡戀情有關的質疑做出回應。她表示自己曝光吳亦凡，不是為了蹭熱度，也不想當網紅，只是不希望還有單純善良的女孩被他的完美人設欺騙。關於報案，都美竹表示一旦立案成功，不會撤訴，無論是詐騙還是誘姦，告到吳亦凡道歉懺悔為止。

網易娛樂報導，日前吳亦凡工作室發律師函之後，都美竹次日再次發聲，表示只是想要一個道歉，不願再忍耐，準備報案，聯合其他有相關經歷的受害者向警方遞交所有的材料，帶著證據一起配合警方調查。

此前，都美竹曬出了大量的聊天紀錄，信息量巨大，讓網友大跌眼鏡，不敢輕易相信。都美竹發文表示，這段期間以來不停遭受網路暴力，就醫診斷出有憂鬱症和焦躁症狀，她一度想要自我了結，不過同時也收到很多受害女孩子的爆料，包括吳亦凡會透過「中間人」以「選MV女主角」、「工作室新人」等理由，把未成年女孩子誘騙到酒局，或是哄騙交往。

事件發酵後，吳亦凡方發聲明闢謠。律師聲明要求相關主體刪除不實言論，並表示已完成對侵權言論的公證取證工作，將通過訴訟、報案等一切法律途徑維護吳亦凡先生的合法權益，堅決抵制一切造謠生事、炒作等擾亂網絡秩序的行為。

早在6月，都美竹還曝光過一段疑似與吳亦凡開房視頻。當時事情發酵後，吳亦凡工作室開始發表闢謠聲明，吳亦凡本人也發了微博，但並沒有正面回應，只是躲躲閃閃似是而非地發表了一段話，顯得十分不硬氣，讓人覺得這些事情或許並非空穴來風。

詐騙 微博 憂鬱症

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