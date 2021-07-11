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楊丞琳連續7年為李榮浩慶生：陪你縱橫四海

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳連續7年發文為老公李榮浩慶生。（取材自微博）
楊丞琳連續7年發文為老公李榮浩慶生。（取材自微博）

女星楊丞琳日前掐點發文為李榮浩慶生：「陪你一起縱橫四海，生日快樂My boy。」隨後，李榮浩在評論區回覆稱：「今天也是紀念日。」

網易娛樂報導，這已是楊丞琳連續七年發文為老公慶生，十分甜蜜。36歲的李榮浩也已連續七年為楊丞琳慶生。

6月4日是楊丞琳的生日，李榮浩零點準時曬楊丞琳的懟臉大頭照，為她慶生，並配文寫道：「生日快樂，我的快樂。」

據悉，2019年7月11日，李榮浩宣布已經向楊丞琳求婚成功，同年9月19日，楊丞琳公開承認兩人已經領證。

楊丞琳和李榮浩結婚雖然只有一年多的時間，但是兩人卻因為疫情已經近300天沒有見面，雙方一直分隔兩地工作，全網都在替這對思念對方的夫妻感到焦急。

聚少離多，因此難免引起不少網友的無端猜測，不久前，楊丞琳因為在MV中與搭檔表現的親密，還被網友質疑和李榮浩婚變。

其實，楊丞琳和李榮浩在結婚之前就已經經歷了很久的戀愛長跑，二人的感情十分穩定。此前，楊丞琳在開演唱會的時候，李榮浩還通過視頻的方式與楊丞琳合唱「曖昧」，楊丞琳在演唱會上受傷後，李榮浩還髮長文表達對老婆的心疼，可見二人十分恩愛。

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