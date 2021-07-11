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控吳亦凡「玩膩就丟」 18歲網紅收死亡威脅 蒐證報警

娛樂新聞組／綜合報導
都美竹與吳亦凡之間鬧得沸沸揚揚，都美竹並透露已收集好證據且報警了。（取材自微博）
都美竹與吳亦凡之間鬧得沸沸揚揚，都美竹並透露已收集好證據且報警了。（取材自微博）

近日，18歲網紅都美竹與男星吳亦凡之間鬧得沸沸揚揚，近日都美竹更表示，已收集好證據，並已報警，她表示，吳亦凡用專門的聯繫方式與不同女生聊天；並稱受吳亦凡的影響確實患上抑鬱症，同時附上相關聊天紀錄，以及患病證明。

都美竹與吳亦凡之間鬧得沸沸揚揚，都美竹並透露已收集好證據且報警了。（取材自微博）
都美竹與吳亦凡之間鬧得沸沸揚揚，都美竹並透露已收集好證據且報警了。（取材自微博）

網易娛樂報導，都美竹日前受訪表示，曝光此事後，自己被吳亦凡粉絲瘋狂人肉，還在私信收到了「死亡威脅」，「他們讓我去死，說我抑鬱症是假的。」她直言自己很害怕，不敢出門，父母也特別擔心她。

都美竹對於吳亦凡方面的措施，她表示並不畏懼：「他們沒證據，只是做做樣子。現在是我有證據。」

都美竹表示，自己剛接觸吳亦凡的時候，覺得他是真心喜歡自己，還給自己送禮物、接送、每天聊天、分享日常，發自拍給她。「我們沒想到，只是他短時間的玩具，玩膩了就丟掉。」她表示，吳亦凡常常酒後安撫，但是一兩月之後卻對女方實施冷暴力，裝作不認識。

針對網友對證據真實性的質疑，她透露，不管曬什麼都會被質疑作假，所以沒必要爆。另外也稱吳亦凡非常謹慎，「他的酒局會收手機，不讓錄音拍照。跟他躺在床上的時候，也會把我手機拿走。」

最後都美竹表示不會屈服，希望法律能給她一個公平的結果。

據悉，吳亦凡捲入桃色風波後，他和楊紫主演的新劇「青簪行」傳出有可能延檔。

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