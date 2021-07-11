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潘瑋柏同框愛妻甩婚變 被爆祕密搬新家

娛樂新聞組／綜合報導
潘瑋柏（左）日前出席孟佳演唱會，被拍到與Luna相鄰而座。（取材自微博）
潘瑋柏（左）日前出席孟佳演唱會，被拍到與Luna相鄰而座。（取材自微博）

台灣男星潘瑋柏3月間被爆出祕密生女，如今最新消息指出，為了女兒，潘瑋柏已在上海搬新家，到黃浦區蘇州河邊，甚至請保母貼身照看，跟著小朋友出入小區，早成街坊鄰居人盡皆知的公開祕密。於是除了日前夫妻看演唱會同框，婚變流言不攻自破，至於潘太太宣云（Luna）是否有喜？則已進階成潘瑋柏的第二胎會不會再祕密報到的問題了。

鏡周刊報導，去年影射潘瑋柏婚變的消息，傳得沸沸揚揚，引來潘瑋柏的公司態度強硬回應：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過分了，不再回應不實的謠言。」　

據報導，40歲的潘瑋柏日前出席他的粉絲孟佳演唱會，大方與Luna相鄰而座，同戴黑色口罩，打扮也以黑色系為主，看來離開家門前有互相搭配，想要呈現明星夫妻默契現身的範兒。

只是這對夫妻面對鏡頭，偶爾互動略顯僵硬。就算如此，時不時仍可發現潘瑋柏關心的眼神，會飄向Luna，似在留意心愛老婆的狀況。

潘瑋柏除了被爆料搬進新房，最近夫妻不約而同貼出看展照，依舊按照他們的模式，分別是身在同展場但不同框的照片，不過更大亮點在Luna被發現衣著寬鬆，疑似小腹些微隆起，於是網友紛紛猜測是否有喜。不過外界有些健忘，Luna若真懷孕，潘瑋柏也不是首次迎來家中新成員，而是二度要當爸了。

台灣 口罩

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