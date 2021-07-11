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「最美妃子」張嘉倪 搶盡周冬雨鋒頭

娛樂新聞組／綜合報導
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。（取材自微博）

三年前清宮劇「延禧攻略」大受歡迎，除了捧紅女主角吳謹言之外，其他配角的知名度亦火速上升，而在其中飾演「順嬪」的張嘉倪就是最好例子，獲得「最美妃子」封號的她因此多了工作機會，最近又因為劇集「千古玦塵」多次登上微博熱搜，搶盡女主角周冬雨的鋒頭。

香港01報導，事實上，「千古玦塵」剛推出之時周冬雨就一直被吐嘈，事關她古裝扮相被批醜樣，完全不符合該人物在原著中第一美女、仙氣氣質的設定。相反地在劇中演周冬雨丫鬟的張嘉倪就相當搶眼，憑其精緻臉孔、清麗的氣質引人注意，讓不少網友覺得她更像是女主角的人設，而且演技上亦不比周冬雨差，因此她的高顏值就被單獨拿來同其他人作比較，完全艷壓眾人成為該劇的另類焦點。

據報導，屢屢因為絕世容顏而登上微博的她，因此被質疑其工作團隊在背後做了手腳，對此張嘉倪受訪時就強調其團隊以前不會，現在不會，未來也都不會，簡單直接反駁了質疑的聲浪。

其實在「延禧攻略」播出之時，她就因為精緻的容貌而引來不少討論，在劇中時常擺出一副楚楚可憐的模樣，表面清純無害，實質內裡心思縝密狠毒，當時無論顏值還是演技都搶盡女主角吳謹言的鋒頭。所以天生麗質的她，比許多女明星佔了許多優勢，而不少網友都對她的顏值給予認同，認為她本身就是大美人，根本就不用這麼做。

「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。圖為周冬雨。（取材自微...
「最美妃子」張嘉倪在「千古玦塵」中搶盡女主角周冬雨的鋒頭。圖為周冬雨。（取材自微博）

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