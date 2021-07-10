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63歲萬梓良商演 酒吧嗨唱熱舞

娛樂新聞組／綜合報導
63歲萬梓良在酒吧嗨唱。（視頻截圖）
63歲萬梓良在酒吧嗨唱。（視頻截圖）

一則資深港星萬梓良在酒吧嗨唱演出的視頻近日曝光。視頻中，萬梓良演唱多首經典歌曲，唱到忘我時還站到桌子上，伴隨著音樂搖擺不定、大曬舞技。

來源：YouTube

網易娛樂報導，視頻可見，當晚演出萬梓良全程十分賣力，絲毫沒有明星架子地和觀眾互動，整個人看上去魅力十足，現場氣氛十分火熱。

更值得注意的是，萬梓良演出現場有許多穿著性感，身材火辣的美女，她們跟隨萬梓良的歌聲一同搖擺，不得不感慨，「大哥」萬梓良真的是魅力值不減當年，在年輕人中也深受歡迎。

萬梓良年輕時。（取材自微博）
萬梓良年輕時。（取材自微博）
　　

這已經不是萬梓良第一次在酒吧商演，此前也曾有網友在社交平台上分享萬梓良演出的視頻。對於萬梓良頻繁去酒吧商演，不少網友猜測萬梓良是否晚年生活落魄，被迫去酒吧接商演維持生計。但不久後網上一條萬梓良和老友聚餐的視頻，打破了此傳聞。

視頻中，萬梓良打扮闊氣，餐桌上不僅放著海參鮑魚等名貴食材，廚師更是親自到場一一講解菜品做法。有如此待遇，想必此次消費不菲，萬梓良的生活條件也可見一斑。

萬梓良（前）曾演過許多大哥角色。（視頻截圖）
萬梓良（前）曾演過許多大哥角色。（視頻截圖）

早年的萬梓良在香港電影中扮演過很多大哥的角色，也因此讓他在娛樂圈有了「老大哥」的稱號。如今的萬梓良，生活也過得更加瀟灑、真性情。

電影 香港 YouTube

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