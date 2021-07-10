我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

「共產黨太偉大」成龍稱想要入黨 網友不捧場

記者林則宏／綜合報導
成龍說自己想要做共產黨員，圖為他2017年底受聘為長春電影集團總導演。（中新社資料照）
成龍說自己想要做共產黨員，圖為他2017年底受聘為長春電影集團總導演。（中新社資料照）

電影頻道融媒體中心原創短視頻官方微博「M視頻News」近日發布一段資深港星成龍的短影音，影片中成龍面帶笑容大讚「共產黨真的太偉大了」，「我要做黨員！」

來源：YouTube

成龍在影片中說，「我常常跟自己講，在外國我常講：proud of being chinese，我很榮幸成為一個中國人。但是我也很羨慕你們是黨員，就覺得共產黨真的太偉大了。黨講的話，他們承諾的東西，不用百年，幾十年以後一定會實現。我要做黨員！」

據報導，成龍發言的場合是中國電影家協會7月8日下午在北京召開中國電影界學習中共中央總書記習近平7月1日在中共百年黨慶上講話的座談會。座談會上，陳道明、成龍等電影人和專家學者「分享了各自的學習感受和今後的工作方向」。

不過，成龍這番真心表白並未獲得民眾迴響。「M視頻News」於9日晚間7時10分上網成龍這段談話，但截至10日上午9時35分僅獲得115個網友點讚，留言數也只有六則，而「M視頻News」擁有的粉絲將近50萬。留言中只有一名網友留了一個愛心，還有網友留言稱，「搞了那麼多婚外情，真噁心。」

電影 中國 中共

上一則

大陸工作室突解散 林依晨爆隱退？

下一則

江宏傑光速離婚 IG藏福原愛回憶？

延伸閱讀

成龍喊「共產黨太偉大 我要做黨員」中網友不領情

成龍喊「共產黨太偉大 我要做黨員」中網友不領情
離天國最近的隔離地（八）

離天國最近的隔離地（八）
收張韶涵照片被嗆「你有嗎」范瑋琪拉黑網友

收張韶涵照片被嗆「你有嗎」范瑋琪拉黑網友
成龍、張韶涵同台 為中共黨慶獻唱「怒吼吧 黃河」

成龍、張韶涵同台 為中共黨慶獻唱「怒吼吧 黃河」

熱門新聞

馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
一位女賓客在紅毯上春光外洩。(路透)

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

2021-07-07 20:06
有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

「還珠格格」25年前開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

2021-07-09 02:30
66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
蘇菲瑪索。（歐新社）

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

2021-07-08 03:00

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑