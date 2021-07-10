「共產黨太偉大」成龍稱想要入黨 網友不捧場

成龍說自己想要做共產黨員，圖為他2017年底受聘為長春電影集團總導演。（中新社資料照）

電影 頻道融媒體中心原創短視頻官方微博「M視頻News」近日發布一段資深港星成龍的短影音，影片中成龍面帶笑容大讚「共產黨真的太偉大了」，「我要做黨員！」

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成龍在影片中說，「我常常跟自己講，在外國我常講：proud of being chinese，我很榮幸成為一個中國 人。但是我也很羨慕你們是黨員，就覺得共產黨真的太偉大了。黨講的話，他們承諾的東西，不用百年，幾十年以後一定會實現。我要做黨員！」

據報導，成龍發言的場合是中國電影家協會7月8日下午在北京召開中國電影界學習中共 中央總書記習近平7月1日在中共百年黨慶上講話的座談會。座談會上，陳道明、成龍等電影人和專家學者「分享了各自的學習感受和今後的工作方向」。

不過，成龍這番真心表白並未獲得民眾迴響。「M視頻News」於9日晚間7時10分上網成龍這段談話，但截至10日上午9時35分僅獲得115個網友點讚，留言數也只有六則，而「M視頻News」擁有的粉絲將近50萬。留言中只有一名網友留了一個愛心，還有網友留言稱，「搞了那麼多婚外情，真噁心。」