鄭秀文生日不與許志安共度 要與朋友同慶

鄭秀文下月便踏入49歲，預告會放假慶祝。（視頻截圖）

正努力掌管好人生的香港 天后鄭秀文下月19日便踏入49歲壽辰，她預告當日會放假慶祝告別「4」字頭的生日，但就不會與老公許志安過兩人世界，愛熱鬧的她會約朋友品嚐美食 飲清酒慶祝。

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香港文匯報報導，鄭秀文聯同吳雨霏、汪明荃、徐濠縈等日前出席品牌活動，眾人悉心打扮華麗登場，鄭秀文一身吉普賽造型相當亮眼。疫情 下未有放慢腳步的鄭秀文透露即將推出新歌《新造的人》，亦已於4月完成MV拍攝，更獲公司不惜工本投資製作，現正進行電腦後期處理。

她 說：「MV有四五個造型，拍足20小時，吃奶力都出盡，拍到凌晨四、五點已經好累，但太久沒這樣大型製作，整個人好有精神。其實之前已完成一部新戲拍攝，暫時未能透露詳情。不過工作時工作，遊戲時都要遊戲，工作與生活要取得平衡，所以盡量趁空檔時間陪伴媽咪。」

據報導，至孝的她早前特地外賣車仔麵，好讓年逾80多歲的媽媽第一次品嚐車仔麵：「始終爸爸離開後剩她一個，我們做子女便盡量做，要珍惜父母。」

鄭秀文下月便踏入49歲，她表示到時會搞跟音樂有關的活動，詳情稍後公布，笑說：「生日前一天仍在工作，今年是人生最後一個『4』字頭，當日會放假，吃一些美食，飲一下清酒，她說她喜歡熱鬧，應該會與朋友一起慶祝。