我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

李連杰新作大手筆 請來半個娛樂圈人

娛樂新聞組／綜合報導
據傳李連杰近期又一部古裝戰爭片悄然來襲，綜合陣容不輸「英雄」，甚至還略勝一籌。（取材自微博）
據傳李連杰近期又一部古裝戰爭片悄然來襲，綜合陣容不輸「英雄」，甚至還略勝一籌。（取材自微博）

網傳享譽國際的功夫演員李連杰近期又一部古裝戰爭片悄然來襲，其綜合陣容不輸「英雄」，甚至還略勝一籌。這部電影為「夜尤傷」，目前正在籌備中，且其基礎投資的資金高達人民幣14億元（約2.16億美元），稱得上是一部大作。另外，這部電影的主創陣容也不俗，編劇是由王家衛來擔任。

網易娛樂報導 ，「夜尤傷」的製片人是杜琪峰，他曾是香港的金像獎、金馬獎導演，83版「射鵰」、86版「楊家將」、電影「黑社會」、「開心鬼」等都是他的大作。另外，這部電影的動作指導則是袁和平，他可稱得上是老一輩的藝術家，成龍、甄子丹、李連杰、吳京都曾是他手下的「小弟」，武術指導功底很強。「小李飛刀」、「太極張三豐」、「葉問」等電視劇、電影，都是袁和平早年的作品。珠玉在前，足見這部「夜尤傷」也定然不俗。

除了投資大、主創陣容強之外，這部電影的演員陣容也足夠嚇人。「夜尤傷」主要講述的是：南朝四國，宋齊梁陳，自齊王戰勝宋國以來，齊國便士氣高昂，軍心甚興，於是決定伐梁，而梁國亦是蠢蠢欲動，但齊王宮中卻並不太平。三王子多次自薦為伐齊先鋒，齊王最後卻命二王子全權帶兵，由飛龍將軍輔之，且必須於中秋夜前戰勝歸來，不勝不歸。而命三王子留守宮中，為御前統領。齊王兄泰王爺一直饞於王位，認為是被齊王搶占，亦準備在中秋晚宴奪回屬於自己的東西，一場場陰謀正在拉開序幕。

孫儷、金城武、姜文、吳彥祖、湯唯、葛民輝、王冠、周星馳、張曼玉、黎明、張震等人也強勢加盟，可以說這部「夜尤傷」請來半個娛樂圈的人，周星馳這樣的人物也只能做配。據悉，為了將這部電影拍攝好，所以該片的取景將會涉足全球。因此，上映的時間可能有點延後。

電影 李連杰 投資

上一則

柯震東年過30 最想演元斌「大叔」類型動作戲

下一則

66歲美魔女老媽獻聲 蔡詩芸大讚專業

延伸閱讀

周星馳御用綠葉「如花」中風癱瘓失語 2年後近況曝光

周星馳御用綠葉「如花」中風癱瘓失語 2年後近況曝光
周星馳59歲生日 「最受寵星女郎」搶頭香慶生

周星馳59歲生日 「最受寵星女郎」搶頭香慶生
曾與周星馳交惡 張柏芝曬清澀舊照送生日祝福

曾與周星馳交惡 張柏芝曬清澀舊照送生日祝福
周星馳生日怎麼過？ 田啟文透露他今日動向

周星馳生日怎麼過？ 田啟文透露他今日動向

熱門新聞

馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
一位女賓客在紅毯上春光外洩。(路透)

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

2021-07-07 20:06
66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
蘇菲瑪索。（歐新社）

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

2021-07-08 03:00
秦昊（右一）與伊能靜（左二）、小哈利（左一）一家人的互動，被網友狂讚「很溫馨」。（翻攝自抖音）

秦昊姥姥壽宴 伊能靜帶兒子出席互動

2021-07-03 02:28

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神