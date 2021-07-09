李連杰新作大手筆 請來半個娛樂圈人

據傳李連杰近期又一部古裝戰爭片悄然來襲，綜合陣容不輸「英雄」，甚至還略勝一籌。（取材自微博）

網傳享譽國際的功夫演員李連杰 近期又一部古裝戰爭片悄然來襲，其綜合陣容不輸「英雄」，甚至還略勝一籌。這部電影 為「夜尤傷」，目前正在籌備中，且其基礎投資 的資金高達人民幣14億元（約2.16億美元），稱得上是一部大作。另外，這部電影的主創陣容也不俗，編劇是由王家衛來擔任。

網易娛樂報導 ，「夜尤傷」的製片人是杜琪峰，他曾是香港的金像獎、金馬獎導演，83版「射鵰」、86版「楊家將」、電影「黑社會」、「開心鬼」等都是他的大作。另外，這部電影的動作指導則是袁和平，他可稱得上是老一輩的藝術家，成龍、甄子丹、李連杰、吳京都曾是他手下的「小弟」，武術指導功底很強。「小李飛刀」、「太極張三豐」、「葉問」等電視劇、電影，都是袁和平早年的作品。珠玉在前，足見這部「夜尤傷」也定然不俗。

除了投資大、主創陣容強之外，這部電影的演員陣容也足夠嚇人。「夜尤傷」主要講述的是：南朝四國，宋齊梁陳，自齊王戰勝宋國以來，齊國便士氣高昂，軍心甚興，於是決定伐梁，而梁國亦是蠢蠢欲動，但齊王宮中卻並不太平。三王子多次自薦為伐齊先鋒，齊王最後卻命二王子全權帶兵，由飛龍將軍輔之，且必須於中秋夜前戰勝歸來，不勝不歸。而命三王子留守宮中，為御前統領。齊王兄泰王爺一直饞於王位，認為是被齊王搶占，亦準備在中秋晚宴奪回屬於自己的東西，一場場陰謀正在拉開序幕。

孫儷、金城武、姜文、吳彥祖、湯唯、葛民輝、王冠、周星馳、張曼玉、黎明、張震等人也強勢加盟，可以說這部「夜尤傷」請來半個娛樂圈的人，周星馳這樣的人物也只能做配。據悉，為了將這部電影拍攝好，所以該片的取景將會涉足全球。因此，上映的時間可能有點延後。