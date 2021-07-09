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「還珠格格」開機照曝光 范冰冰躺槍 被指整容

娛樂新聞組／綜合報導
有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）
有網友PO出1996年的「還珠格格」開機照，意外曝光許多明星的青澀模樣。（取材自微博）

瓊瑤劇「還珠格格」自1998年播出後，轟動兩岸三地，即便過20年之久，仍是民眾心中的「經典好作」，期間不斷被電視台重播，甚至被翻拍新版本。近日有網友公開「還珠格格」當年的劇組開機照，再度引發網友熱議。其中網友對照范冰冰現今照片，不信她沒有整容。

   來源：YouTube

 聯合新聞網報導，「還珠格格」從1998至2003年間共推出三部曲，描述一對結拜姊妹「小燕子」、「紫薇」在皇宮中發生的一系列趣事，不僅要在皇宮與皇后鬥智鬥勇，還有陪皇帝「微服出巡」，創造出許多經典橋段。「還珠格格」從1998年播出後，捧紅許多明星，像是趙薇林心如、蘇有朋、范冰冰等，就連扮演皇帝的張鐵林，至今暱稱依舊是「皇阿瑪」。

微博「外賣小哥金城武」近日PO出「還珠格格」劇組在1996年的開機照，意外讓許多明星過去青澀的模樣曝光，像是飾演小燕子、紫微、金鎖、爾泰、永琪等明星都有入鏡，後方還掛著一個超大紅布條，寫著「開機儀式」。

據報導，照片曝光後，讓許多大陸網友相當驚訝，紛紛指出有一些演員的樣貌到現在都沒變，不像過了25年，也稱讚當時趙薇的美貌亮眼，「那時候的趙薇好美喔」、「趙薇的顏值太出眾」、「趙薇果然是主角的臉」。

不過，有網友也趁機批評范冰冰，「范冰冰說沒整容我不信！和趙薇、林心如的顏值差的不是只有一點點」，也有人反駁說道，范冰冰以前是「嬰兒肥」，而且當時年紀還小，不能這樣比較。

有網友從開機照對比，認為范冰冰疑似有整容。（取材自微博）
有網友從開機照對比，認為范冰冰疑似有整容。（取材自微博）
許多大陸網友誇讚趙薇顏值。（取材自微博）
許多大陸網友誇讚趙薇顏值。（取材自微博）

趙薇 范冰冰 林心如

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