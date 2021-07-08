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收張韶涵照片被嗆「你有嗎」范瑋琪拉黑網友

娛樂新聞組╱綜合報導
網友傳張韶涵（見圖）照片嗆范瑋琪，「范瑋琪你有嗎」。 （取材自微博）
網友傳張韶涵（見圖）照片嗆范瑋琪，「范瑋琪你有嗎」。 （取材自微博）

歌手「范范」范瑋琪與張韶涵的恩怨情仇過去曾鬧得沸沸揚揚，甚至在同台表演經典合唱歌曲「如果的事」時，全程零互動，兩人關係降至冰點，近日卻有網友私訊范瑋琪，傳了一張張韶涵的照片，並加上文字「范瑋琪你有嗎」，下場出爐，直接被封鎖了。

該大陸網友傳的照片中，張韶涵手上拿著的是日前參與中國共產黨100周年黨慶「偉大征程」，和成龍等其他知名藝人獻唱「怒吼吧黃河」後，獲頒的紀念證書，網友在照片上還後製六個大字：「范瑋琪妳有嗎」，之後就發現自己被拉黑（封鎖）了，想要查看范瑋琪的微博內容，會顯示系統提醒「由於對方設置，你無法查看其主頁內容」。

網上罵聲一片，一面倒的譴責該名網友認為他沒事找事做，無端挑起兩人的爭端，會被范瑋琪封鎖也是預料之中的事吧。然而，有其他網友質疑是張韶涵粉絲挑釁，不過張的歌迷跳出來澄清，照片非粉絲所P，並強調此舉對兩位歌手都是不尊重的行為。

另一方面，張韶涵過去的崩壞舊照也再度被起底。據台灣媒體報導，當年張韶涵正處在在低潮期，在路邊被狗仔直擊，沒有眉毛、黑眼圈更是一大片，肌膚看來十分蠟黃，模樣非常憔悴，當時讓網友全都看傻眼，直呼「女神崩壞得太嚴重」。

范瑋琪封鎖網友。（取材自臉書）
范瑋琪封鎖網友。（取材自臉書）

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