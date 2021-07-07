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女兒選港姐成黑馬 關禮傑：非靠關係

娛樂新聞組╱綜合報導
關禮傑愛女參選港姐。(中新社)
關禮傑愛女參選港姐。(中新社)

關禮傑愛女關楓馨入圍港姐並成為大熱之一，關禮傑表示這個時勢不談人事關係，女兒要靠自己努力，甚至覺得要比其他人更需做好自己，不過他對愛女有信心，也會給她鼓勵。

明報報導，關禮傑覺得女兒參選港姐比自己昔日參加無線訓練班有更多學習機會，可加速成長，無論成敗都是人生中好好的歷程，他說：「外人會認為靠關係，其實無，我跟她說，要加倍做好自己；若做錯事，別人打一藤，她要打兩藤，別人才覺得公平。也不要只聽正面評價，其實正負面都要學習。」

文匯報報導，問到女兒有否說過參選港姐有壓力？關禮傑指女兒都好開心，這個時勢無講人事，是靠自己努力，而女兒是讀教育，經常與小朋友溝通，談吐上會有點幫助。他又覺得女兒參選港姐比他入訓練班所學的更豐富，如演戲、談吐和儀態，人生應學到更多，更快成長，他最滿意是可讓女兒學到很多。

關禮傑表示看過28位佳麗分組出場，問會否看好女兒能入三甲？關禮傑說：「會鼓勵她，也是看臨場表現，也要看公司評選的要求。」

會否覺得她適合，我當然對自己個女有信心，所以不論成與敗，也給她鼓勵。」至於楓馨會表演哪些才藝？他則指彈琴、下廚女兒都懂，較冷門特別的才藝則沒有，故也不知她會挑戰什麼。

關楓馨入圍港姐。(中新社)
關楓馨入圍港姐。(中新社)

入圍 教育

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