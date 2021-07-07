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林青霞治白內障 術後幸運甩掉眼鏡

娛樂新聞組╱綜合報導
林青霞息影多年，仍然深受影迷喜愛。(取材自微博)
林青霞息影多年，仍然深受影迷喜愛。(取材自微博)

女神林青霞近日在媒體上發表了一篇文章「我的右眼珠」，詳細記錄了自己治療白內障的過程。

來源：YouTube

新浪娛樂報導，林青霞在文章中透露，早些年拍攝「龍門客棧」被竹劍擊中右眼珠，後來拍「刀馬旦」時，右眼珠又被火星子打中，近年熱愛運動的她，沒想到打羽球時又被羽毛球擊中右眼珠，而在醫院治療眼睛時，被查出患有白內障。隨後，她決定動手術進行切除，並且恢復得不錯。

香港01報導，現年66歲的林青霞，稍早前打羽球一開球就遭羽毛球擊中右眼眼珠，她當時不以為意，以為只是小事，打完球後繼續逛街shopping。然而逛街途中卻突然出現狀況，她感到彷彿有一盤黑沙在眼前晃動，看東西時竟全部呈現黑點，她嚇得立即去看醫生。

幸好醫生告知沒有大礙，而她看眼科時順道檢查，醫檢查就發現罹患了白內障，需要做手術。術後她的眼睛康復不錯，讓她笑言今次受傷是因禍得福，因為以後看書都不用再戴眼鏡了。

林青霞透露，這次是長女愛林主動提出陪她去做手術，令她受寵若驚。其實這已經林青霞右眼第三次受傷，早年拍攝電影「龍門客棧」被竹劍擊中，拍「刀馬旦」時道具槍走火，被火星又係打中右眼，這回則被羽毛球擊中。

此外，林青霞最近6個月瘦了11公斤，近照中明顯可見不僅臉變小了，整個人也顯得十分纖細。她透露瘦身成功原因，除了控制飲食，只吃少油少鹽食物，不吃甜食和消夜，還保持每天運動一小時，經常打桌球、打羽毛球以及爬山等，她表示，每次看到體重下降，就令她很有成就感，也就有了堅持下去的動力。

林青霞息影多年，仍然深受影迷喜愛。(取材自維基百科)
林青霞息影多年，仍然深受影迷喜愛。(取材自維基百科)

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