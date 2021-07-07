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真同居？關曉彤搭媽媽豪車奔鹿晗家

娛樂新聞組╱綜合報導
關曉彤(右)與鹿晗屢傳分合，外人霧裡看花。( 取材自微博)
關曉彤(右)與鹿晗屢傳分合，外人霧裡看花。( 取材自微博)

有媒體曝光了關曉彤母親探班的畫面，當天關媽媽並沒有帶著女婿鹿晗，而是自己開著價值300萬人民幣豪車前往女兒的劇組，待關曉彤收工後，母女倆驅車一起回鹿晗家。似乎暗喻關曉彤、鹿晗在同居。

網易娛樂報導，當天關曉彤先乘坐豪車來到片場，隨後關曉彤的媽媽再開著價值300萬的豪車到片場探班。晚上關曉彤收工後，上車和媽媽一起回鹿晗家，媒體則一路尾隨。

鹿晗與關曉彤是影壇知名銀色情侶，鹿晗官宣戀愛時還一度造成微博癱瘓，但兩人屢被傳分手，比起放閃的兩人，粉絲似乎對單身的鹿晗興趣更大一些。

4月20日是鹿晗31歲生日，23歲的關曉彤卡點在23時31分曬照為男友鹿晗慶生。照片中可見二人親密依偎，鹿晗抱著一束白玫瑰，隨後鹿晗在評論區回覆「謝啦」。這是關曉彤第四年為鹿晗慶生，打破二人已分手傳言。

網友發現，鹿晗生日當天，關曉彤上線多達130次。

報導稱，此前鹿晗和關曉彤也有超多卡點數字糖，包括今年鹿晗生日，關曉彤卡23：31慶生，寓意自己23歲，鹿晗31歲。鹿晗卡00：19回复，寓意關曉彤是19歲和自己在一起的。

而去年12月24日，關曉彤發了一則「我是個大孩子了，要學會堅強」，「所以愛會消失對嗎」，文字和圖片上的狗狗，組合起來似乎是在暗示「單身狗」。

鹿晗 微博

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