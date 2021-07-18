龍套變創意官 王祖藍百變大咖

王祖藍近期的綜藝「產量」已不如過往，他希望逐漸將重心放在培育後進。（取材自新京報）

「我見證著每一個時代的興起還有過去，現在也只是其中一個時代。做藝人需要有這種心理準備，要接受這一行的天性。這個世界永遠有人在各個方面都比你好。反而，現在對我來說已經沉澱到41歲了，藝德最重要。」

如今，長年在內地發展的港星王祖藍的節奏似乎慢了下來。這個曾經恨不得一天48個小時，吃飯都在接受採訪的「拼命三郎」，今年只參與了日前接連收官的兩檔綜藝節目，但這似乎並未令他輕鬆多少。

年過40，育有兩女，陪孩子去遊樂園、閒來與妻子在陽台種菜的家庭日常，幾乎塞滿了他的生活縫隙。而在內地奮鬥的10年間，經歷了綜藝的興盛與更迭，從「綠葉」、綜藝咖，到工作室老闆、TVB新晉首席創意官，這位時代見證者也早已不再執著於個人價值最大化。他希望為「未來」承擔些更有價值的使命。

「我現在這個階段追求的有點兒不一樣了。可能很多人還希望拿最佳男主角、最佳女主角，但我現在希望多陪伴家人，最重要的是傳承，扶持新一代的人上來，比我繼續在這裡更好。」

電視台到短影音——對時代敏感，總會押中觀眾喜歡的

時隔六年再以「百變星君」的身分回到以藝人模仿其他明星為主的《百變大咖秀》，王祖藍幾乎第一時間應允。這是他從香港 到內地的第一檔綜藝，也是他的起點。當年那個戴著厚重的卡通假髮、貼著大眼睛的「葫蘆娃」，讓王祖藍在內地一秀成名。

2012年《百變大咖秀》橫空出世前，王祖藍已經在香港TVB做了幾年的模仿秀節目，熟稔的經驗讓他在模仿文化尚未流行的內地，就像魚找到一潭寂靜的清水。然而在《百變》缺席的這八年，綜藝市場早已換了光景——網路內容搶占電視受眾，短視頻將娛樂切割得碎片化，模仿也逐漸平民化。普通人白天看到一個很想模仿的明星，晚上就可以扮上，全網發布。

「時代不同了，」王祖藍感慨道。這並非王祖藍第一次見證時代更迭。2012年《百變大咖秀》熱播同時，將外國模式引進形成內地綜藝市場的一股新浪潮。戶外真人秀興起，《奔跑吧兄弟》應運而生，王祖藍成為首批的固定嘉賓之一。在這檔節目中，他幾乎每期都要親自和導演討論創意，參與嘉賓真人秀和遊戲設計。

直到2016年，戶外真人秀同質化嚴重，浙江衛視希望推出一檔棚內「跑男」，遊戲與才藝展示並重，再次邀請王祖藍挑戰，這就是後來的《王牌對王牌》。2019年，短視頻與直播逐漸興起，王祖藍成為第一波直播帶貨的明星主播；2020年王祖藍加盟綜藝《藍莓孵化營》，參與網路與直播達人的選拔之中……「從電視台很精緻的節目，慢慢到綜藝的舞台。然後進入網綜、短視頻，每一個時代我都見證著，還蠻有趣的。」

王祖藍也隨著每一個時代而改變自我。「我們綜藝喜劇咖，永遠都是綠葉。綠葉要依附在一樣東西上面，偶像、時代、觀眾，你都要認識。雖然我們當年有學習表演，在TVB學習綜藝技巧，但這只是基礎。你要根據這個時代繼續去改變，就要對這個時代敏感。」

王祖藍被邀請擔任綜藝節目《王牌對王牌》開播的主持人。（取材自微博）

綠葉的處世智慧——不能靠臉，靠能力才能活下來

這種自我改變，被王祖藍戲稱為「求生欲」，但也可追溯於「綠葉」在時代快速更迭下，本能催生出的敏感。

千禧年後，不少香港藝人蜂擁北上，但大多都是參與影視拍攝。後期配音讓「港普」不再是劣勢。而王祖藍決定做內地綜藝的第一天，便知道語言將是他最大的障礙，「如果粵語主持，我真的信手拈來，因為（綜藝）笑點在於文化。但我成長的背景、生活環境、教育環境，和內地都不一樣。」

「敲門磚」選擇《百變大咖秀》，也是因為即便不認識卡通人物葫蘆娃、沒聽過內地歌手騰格爾的歌，王祖藍也可以通過影像，用積累的經驗方法模仿對方。而準備的過程，也恰好可以惡補內地文化。《百變》第一季前幾期，王祖藍一度擔心普通話說不好，會導致表演大打折扣；現場觀眾因為一個梗笑的時候，他也不懂這有什麼好笑？

「謙卑的參考」，是王祖藍形容那時的狀態。每遇到不懂的笑點，他便立刻虛心好學地去問，把每一個梗背後的故事都上網去查。受訪或和朋友聊天的時候，他也一直在豎著耳朵聽發音，請對方幫他糾正讀音。不足半年，王祖藍帶著「福祿壽」三人組齊聚《百變》，他幾乎可以全程用普通話接受採訪，甚至現場為師兄們當起「翻譯」。

王祖藍回鍋《百變大咖秀》後模仿《三生三世十里桃花》中的鳳九和帝君。（取材自微博）

「接受現實，應時而變」同樣是王祖藍的處世智慧。當年初進演藝學院的王祖藍就像一塊海綿，電視劇、綜藝節目、音樂劇，多累的工作都敢從零學起，恨不得多吸收點養分。進入電視台後，他最多的時候曾經三天三夜不睡覺，不斷往大腦中輸入兒童節目、錄製拍攝、劇本編劇、影視表演……「因為我長得不帥，不能靠臉，只能靠能力，要在各個能力方面比別人裝備更多，你才能活下來。有人說我好努力，但我不是努力啊，我是求生啊！如果追不上我會落後、會慢慢地在這一行消失。」這是王祖藍的求生法則。

回巢TVB當官——將新思維帶到香港綜藝

在王祖藍看來，當下的綜藝趨勢應當貼近觀眾，「以前是夢，現在是生活。」內地早已將「綜藝戲劇化」作為創作方向，但香港還停留在純綜藝的階段。

40歲，王祖藍有了第二個女兒，事業上也身分升級——時隔多年回歸TVB擔任「首席創意官」，與老搭檔曾志偉一起肩負起TVB的綜藝及資訊娛樂節目。

對王祖藍而言，「回巢」並不是一個容易的決定。2020年，王祖藍在內地參與了至少五檔綜藝節目，事業稱不上風生水起，但也發展得不錯。王祖藍坦言。小時候，他很崇拜張國榮一樣「夢一般」的明星，覺得他們頭上好像都有光環。進入演藝學院、被TVB簽約後，他不分晝夜地打工為家裡還債，在兒童節目中扮玩偶、為影視劇跑龍套，有工作就已經很好了。而後邁入內地，成立自己的工作室，「沒有小角色，只有小演員」的王祖藍終於靠積累拚來了大角色，成為知名藝人，也到了不惑的年紀。如今在他看來，相較自己有多成功，更重要的是把經驗傳承下去，「扶持新一代的人上來會更好。」

《王牌對王牌》做到第三季時，王祖藍選擇了離開。（取材自微博）

尤其是在香港。TVB電視台曾經在亞洲鋒頭一時無兩，但由於演員青黃不接，加上台內結構性問題等等，近些年無論是綜藝還是影視，一直在走下坡路。「我也是TVB出來的，是不是也是時候回去服務一下？」

「回巢」能不能做出成績，王祖藍至今沒有答案。他並不是走一步會想三步的人。比如2012年參加《百變大咖秀》之前，他正在TVB寫一部電視劇劇本，壓力很大，準備模仿秀的時間也很緊。他一度想過放棄這個機會，反而從未精密分析過，來到內地是否更容易打開局面。他後來回想，如果當時繼續留在香港，可能就不是現在的綜藝咖，而是影視咖，或者電影 幕後主創，其實也是一條出路。

「我到現在每一步都是不知道的。一半是我選擇了這種方向，另一半是命運把我帶到這裡。我不是每一步都算得很清楚的人。」

擔任首席創意官，王祖藍首要扛起來的便是綜藝。他試圖把近十年在內地幾十檔真人秀、棚內綜藝、大型晚會，甚至語言節目中積累的經驗，歸納總結，形成一套基礎性訓練。過去TVB最常見的綜藝，一類是有教育性的，例如帶著大家遊山玩水，介紹各地文化，同時又包含很多資訊；另一類是大製作，例如香港小姐、歌舞類晚會等等，場面要很大，讓觀眾看到生活中不常見的事物。

但在王祖藍看來，當下的綜藝趨勢應當貼近觀眾，「以前是夢，現在是生活。這是時代的變化。」因此他要率先從創意層面嘗試把TVB的綜藝變得好看，讓其中有人物、有矛盾、有關係、有改變、有追看性，觀眾不再是看一集是一集；同時，再培養綜藝創作者、製作組、綜藝演員，改變固有的思維。「賴聲川老師有一本書叫《賴聲川的創意學》，他說創意不是天馬行空，而是先定一個框架，在框架裡你怎麼天馬行空都行。我希望給TVB搭好這個框架。」第一步是綜藝，接下來還有新媒體、電商直播……他希望能從綜藝上多出幾個「王祖藍」，或者年輕的偶像，「但不能抱怨，累，代表還有事情幹。」

家成最大支柱——老婆永遠是第一位

王祖藍說，自從有了家庭之後，整個人生的方向都變了。他說，剛出道的藝人是沒有生活的，而自己已經積累了一定的經驗，生活環境改變了，「你就慢慢希望能平衡，肯定都有不同的階段。」

「沒有家庭的藝人，事業是最重要的，有了家庭之後，都不一樣了。記得剛結婚時，我去橫店拍了一部電視劇，三個月見不到老婆。真不行！」王祖藍今年有一部和阿Sa主演的愛情片《給我1天》是在香港拍的，開工時間也不是很密集。「我還跟老婆說，哇，想不到拍個電影，每天都能跟你吃晚飯，多好啊！」

王祖藍（右）和老婆李亞男感情緊密。（取材自微博）

被問到現在兼顧不同的身分，更看重哪部分？王祖藍強調家庭很重要，「肯定要投資 家庭，因為家會陪你到最後；（而且）要「投資」老婆，不要「投資」孩子。她照顧孩子的時間比我多，所以一定要給她支持，因為她會比我累。孩子會嫁出去，哪怕她不一定有家庭，也可能搬出去自己生活，不想一生對著你。所以最後陪著你的，如果幸福健康的話，還是老婆。」

（取材自新京報）