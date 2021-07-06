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謝娜為侄子激動發文 上清華須發大紅包

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜上網激動分享，侄子考上了清華大學。（取材自微博）
謝娜上網激動分享，侄子考上了清華大學。（取材自微博）

謝娜日前發微博激動地表示，自己侄子高考全市第三，考上了清華大學，並要給他發一個大紅包。她寫道：「我侄兒，身高1米95，以為他會打籃球或成為模特兒，結果剛剛收到他的好消息，高考全市第三，考上清華啦，這，這必須發個大紅包啊。」

據報導，謝娜侄子曾獲得物理競賽全國二等獎、全國數學聯賽初賽市第一名、創新作文大賽全國三等獎、語文知識能力競賽全國二等獎、全國英語知識能力競賽二等獎、市年度優秀共青團員……。

因為謝娜說自己侄子長得高，會打籃球，以至於評論中有人求介紹；網友留言說：「把妳侄兒介紹給我吧姐姐」，還有網友評論稱，「棒棒棒，我嚇到了，我的媽，這也太厲害了，好棒的侄子，姐姐要破費了」。

娛樂圈很多明星都有學霸家庭的背景，著名演員楊冪也曾自曝自己家族有三人都在清華，她的大伯還在清華教了一輩子書，而楊冪的父親也表示我們家族的人，考不上清華都是「笨蛋」。

謝娜自己也很優秀，她畢業於四川師範大學電影電視學院，畢業後拍攝了電影「青年劉伯承」，並且主持了綜藝節目「快樂大本營」，成為了很有名氣的女演員之一，因為出色的主持功底，謝娜還被譽為「湖南台一姐」。

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