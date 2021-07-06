富豪男友帶妹上飯店 網嘆周揚青又遇渣男

恢復單身的周揚青從網紅躍升真人秀明星，副業業績更是一飛沖天。（取材自微博）

32歲的周揚青 日前傳出有了新歡，且對方來頭不小，正是餐飲集團「好利來」的執行總裁羅昊，一向有話直說的周揚青並未否認此段緋聞，讓兩人的戀情更添真實性。豈料大陸網友5日驚爆在飯店遇到羅昊，身旁女性不是周揚青，而是其他正妹，網友忍不住大嘆：「周揚青又遇到渣男了嗎？」

周揚青去年4月和羅志祥 （小豬）分手，日前被爆跟新歡羅昊在雨中摟肩撐傘，互動滿滿曖昧，然後又被目擊甜蜜約會，羅昊駕車接送周揚青到自家的甜品店消費，沿途打打鬧鬧之中，周揚青親暱地拉了下羅昊，又被羅昊伸手摟進懷裡，宛若熱戀情侶。據了解羅昊小周揚青6歲，目前在自家餐飲集團和弟弟一同研發新品、設計包裝等等，身家粗估32億人民幣（約4950萬美元）。

網友才誇羅昊的各項條件屌打小豬，近日他卻被抓包帶著正妹進飯店，網友聲稱在北京 某酒店看到了把金髮染回黑髮的羅昊，駕著接送周揚青的車停在飯店地下室，驚訝的是副駕不是周揚青，反而是其他正妹。雖然周揚青、羅昊未承認也未否認熱戀，可是羅昊如今和其他女性進飯店，網友直酸：「你帶著別的女生出來玩，周揚青知道嗎？」