蕭亞軒道謝「再見」 疑深夜分手黃皓

蕭亞軒（左）和黃皓交往超過3年，戀情備受關注。（取材自微博）

ELVA蕭亞軒與小16歲男友黃皓交往3年多，但深夜她突在Instagram貼出一段影片，還寫道「謝謝你的一切 再見」，疑似宣告兩人分手。

蕭亞軒深夜PO出一段影片，不過色調黯淡又詭異，只見她披頭散髮的說道「I am done」，並也寫下「Done 雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你你的一切，再見」。

這段貼文讓外界不禁懷疑起，蕭亞軒與黃皓近4年的姊弟戀是否情斷，網友也紛紛直呼「這不是分手了吧」、「是不是又分了？希望你能找到更好的自己」，粉絲也為她加油打氣「你要好好的」、「自己還是要過得好，讓妳的夢想實現吧」、「愛情還會有的！心靈的傷我們一起來治癒」，鼓勵她繼續為夢想振作。

據報導，蕭亞軒跟黃皓交往超過3年，既是女友也是對方的老闆，黃皓形容女友像「小公主」，很需要戀人一直哄著，但蕭曾坦言在工作時是比較主導的一方，有時不免造成男友的壓力。兩人在邁入交往第3年時曾感覺陷入瓶頸，幾度考慮放棄這段感情，但後來還是決定一起走下去。這段戀情到底何進行，許多人仍持續關注。