金髮楊冪露小蠻腰 楊爸：馬甲線還要加油

楊冪金髮造型露出腰線，讓網友驚豔。（取材自微博）

女神楊冪 為時尚雜誌「ELLE」中國 版8月刊拍攝封面，金髮紅唇曝光，豹紋裝更大露腰線，讓網友驚豔，直呼「金髮冪很有女團門面擔當的感覺」，不過也有網友持不同看法，認為還是黑髮更適合楊冪，坦言楊冪本人是好看的，是這造型不好看。當然，個人喜好審美不同，網友認為楊冪可以大膽嘗試不同的風格。

有趣的是，楊冪的爸爸楊曉林也在微博曬出女兒的「ELLE」時尚照，寫道：「金髮紅唇冷豔又性感，魅惑又叛逆！美麗不止當下，更在未來」。但最後又不忘吐槽一下女兒「馬甲線還要加油！」，讓粉絲看了哈哈大笑。

楊冪穿著寬大荷葉邊馬甲綠色上衣時，露出馬甲線。（取材自Instagram）

據楊冪工作室亮相一系列的最新造型，楊冪將頭髮染成金髮，配上鮮紅顏色的口紅，照片中擺出不同的姿勢，穿著一件紅色皮裙，撫媚又迷人。

楊冪為拍攝時尚雜誌封面，一連換了好幾套服裝，穿上寬大荷葉邊馬甲綠色上衣時，露出楊爸口中的馬甲線，並搭配黑色貼身皮褲，完全看不到贅肉；當楊冪再換上細肩豹紋透視衣時，內搭的黑Bra幾乎透出，下身穿著紅色皮裙，盛夏狂野風格盡現；楊冪另一套羽毛造型，則是屬於秀場搶眼風格，化身藍色的浴火鳳凰，展現時尚氣勢。

據新浪娛樂報導，近日，楊冪受雜誌採訪疑似透露自己的感情狀態為單身，她在採訪中表示自己很喜歡「斯人若彩虹，遇上方知有」這句話，她認為「這樣的人是有的，這樣的愛情也會有的，也就是說你要對生活充滿期待」。楊冪稱，「我跟大家一起期待，我也在等待著我的彩虹，也希望大家可以遇到自己的彩虹」。

據悉，楊冪與劉海威於2018年12月宣布離婚。2019年，楊冪與魏大勳被曝同遊北京 798藝術區與酒店密會疑似戀情曝光，但雙方未對戀情進行回應。