周興哲晉升「4億歌手」 飛上海隔離不去「好聲音」

周興哲成為首位擁有4首歌曲晉升YT「億萬俱樂部」的華語歌手。（圖：星空飛騰提供）

周興哲上月底剛過26歲生日，近日他突曬出隔離餐照，據了解目前他在上海飯店隔離，出關後至少待三個月，陸續完成節目錄製、歌曲宣傳等一連串工作，至於會不會在當地接種疫苗？他的經紀人表示團隊才剛開始隔離，相關程序待出關後再多了解、討論，據悉若是工作要求，團隊仍得配合。

電影 甫殺青的他近來銳不可擋，「如果雨之後」一曲點閱5月在YouTube 破億，打平周杰倫、鄧紫棋的三首破億紀錄，另一首作品「怎麼了」點閱，上月衝破一億，讓他成為首位擁有四首歌曲晉升YouTube「億萬俱樂部」的華語歌手，可謂領先群倫。

同樣地，他的歌曲在中國 數位成績出色，近來替許光漢主演電影「你的婚禮」譜曲、演唱的插曲「離開你以後」雄踞數位榜首，加上該片在中國票房累積7.8億人民幣（約1.2億美元），使得歌曲聲勢再創顛峰。

其實他的歌曲在中國數位成績頗為出色，本就有到中國宣傳的工作，無奈因疫情影響，打亂不少行程，這回飛抵上海，恰巧「中國好聲音」2021開錄在即，是否接下挑戰出賽？他的經紀人否認，而隔離期間有什麼計畫？周興哲說和三級警戒的日子差不多，打電動、運動，有靈感就寫寫歌。