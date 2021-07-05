中國嚴審簽證… 傳歌王無緣「好聲音」近9百萬飛了

林俊傑傳出和「中國好聲音」2021、「美好的時光2」兩檔節目擦身而過。（圖：華納音樂提供）

全球疫情 仍未趨緩，中國 綜藝節目錄製、演唱會等雖已陸續開工，但據了解中國審查外國工作簽證 更加嚴格，首當其衝的便是真人秀嘉賓名單，傳出林俊傑（JJ）、王力宏均受影響，不僅無緣「中國好聲音」2021，更不得已陸續婉拒其他節目邀約和商演工作，損失估計相當慘重。

林俊傑前段時間應陳鎮川之邀，替抗疫名曲「手牽手」重新編曲，另一方面又全心投入即將登場的「聖所FINALE」終點站線上售票演唱會。然而早先屢傳他將接下「中國好聲音」2021的導師一職，隨著節目預計本周末開始錄製，但他得忙於演唱會，雙方合作儼然破局。

知情人士表示檔期強碰並非大問題，最難克服的是簽證問題，目前台灣藝人持台胞證、核酸檢驗結果就能入境中國並隔離，反觀星馬藝人與其他國家的藝人申請工作簽證是難上加難，短時間內幾乎無法入境中國。林俊傑過往參與一季「夢想的聲音」酬勞約1.8億台幣（約644.5萬美元），這次傳出和「中國好聲音」2021、「美好的時光2」兩檔節目擦身而過，保守估計損失酬勞起碼2.5億台幣（約895萬美元）。

同為「金曲歌王」的王力宏甫在美國打完2劑疫苗，近期也研發科技教育App「月學」，先前傳「哥哥的滾燙人生」節目開出一季1500萬人民幣（約23萬美元）邀他加入，但被他拒絕，來美參加太陽谷峰會、疫情嚴峻都是婉拒原因，據悉簽證卡關也是原因之一，知情人士透露王力宏半年來持續送件申請，但始終未能過關。