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宋威龍「特殊口味」被起底… 兄弟傻眼

記者陳慧貞／綜合報導
宋威龍因「以家人之名」中的可靠帥氣大哥凌霄角色暴紅。（取材自微博）
宋威龍因「以家人之名」中的可靠帥氣大哥凌霄角色暴紅。（取材自微博）

22歲男星宋威龍外型高大俊美，一雙電眼圈粉無數，他因在「以家人之名」中演出可靠帥氣的大哥凌霄角色爆紅，私下「特殊口味」也被起底，提起劇中常出現的飯桌戲，同劇演員張新成忍不住爆料，一開始以為宋威龍愛吃的食物「很特別」，沒想到聽到答案後，連他都傻眼。

「以家人之名」講述宋威龍、張新成、譚松韻三個無血緣關係的孩子，機緣巧合成為彼此的「新家人」，在兩個爸爸（涂松岩、張晞臨飾演）的撫養下，三兄妹成長過程相互扶持，治癒在原生家庭所帶來的傷痛，並與過去的自己和解。

涂松岩（右起）、張新成、譚松韻、張晞臨、宋威龍主演「以家人之名」。（圖：中天綜合...
涂松岩（右起）、張新成、譚松韻、張晞臨、宋威龍主演「以家人之名」。（圖：中天綜合台提供）

劇中一家五口圍坐在飯桌上用餐，分享著彼此的喜怒哀樂，是劇裡常出現的溫馨橋段，涂松岩印象最深刻的戲也是在飯桌上：「小尖尖（譚松韻飾）第一次來例假，真的很搞笑，在一大桌子男性只有她一個女生，她還毫無顧忌就宣佈『我來大姨媽了』。」備受寵愛的譚松韻，在被問到「大哥、小哥掉進河裡會救誰？」時，一點也不為難：「我有兩個爸爸叫他們一人救一個吧，反正我也不會游泳。」

提到飯桌戲，張新成也忍不住爆料宋威龍的特殊口味：「我看他這麼瘦，想說關心他一下是不是不愛吃東西？結果他跟我說他只喜歡吃『特別』的食物。」這勾起張新成的好奇感，滿心期待宋威龍到底偏愛什麼私藏料理，沒想到宋威龍回答最愛麻辣燙和臭豆腐，讓張新成覺得傻眼，因為實在有點普通。

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