曾是TVB當家花旦…陳慧珊轉行當老師

TVB女神陳慧珊被爆疑似轉行當起了英語老師。（取材自微博）

有網友爆料，現年50歲的香港 TVB女神陳慧珊，疑似轉行當起教育 機構的英語老師，引起不小熱議。陳慧珊曾出演過「妙手仁心Ⅱ」、「創世紀Ⅱ」、「杜拉拉升職記」等經典港片，還發行過「自在」、「愛得起」等多張專輯，無論是表演還是歌唱領域，她都取得不錯成績。

香港01報導，根據深圳市關鍵詞教育培訓中心官方網頁顯示，陳慧珊的頭像和名字出現在「師資力量」的「專家團隊」一頁中，下方註明其背景為「美國波士頓 學院傳理系，香港大學教育學院（英語系）在讀博士，曾任TVB英文台節目主播」。陳慧珊是該機構的特約講師，以面授形式授課。其實早在2012年，該機構就曾發文宣布陳慧珊正式受邀成為深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。

不少網友得知消息後表示敬佩，更紛紛留言說想成為陳慧珊的學生：「我想去上堂」、「轉型成功」。也有不少網友留言表示「這也太強了吧」、「牛啊，波士頓畢業的」、「挺好，有勇氣、有魄力、有想法，做自己想做的事，就很有魅力」。只不過消息未經陳慧珊本人確實。

網易娛樂報導，大家一方面驚歎於陳慧珊的名校履歷，一方面又對她轉行當老師表示感慨，曾經炙手可熱的TVB花旦，現在竟然轉行做起毫不相干的其他職業。

據報導，陳慧珊曾在香港紅極一時，後來她在自己最火的時候，遇到人生另一半，毅然決然選擇隱退生子，為了家庭放棄事業。但沒想到後來老公破產失業，作為妻子的她沒有嫌棄，反倒是鼓勵丈夫，並且自己重新復出賺錢還債。雖然息影一段時間，但是她更出後仍舊得到眾多公司力捧，沒多久再度回到巔峰狀態。