我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

「被偷走的明天」開鏡 劉以豪與娜扎再攜手

記者陳建嘉／綜合報導
劉以豪（左）再度與「新疆維納斯」娜扎合作。（取材自微博）
劉以豪（左）再度與「新疆維納斯」娜扎合作。（取材自微博）

台灣藝人劉以豪今年全心衝刺事業，上半年接連推出兩部好作品，邁向7月，他工作更是馬不停蹄，近日在成都舉辦電影「被偷走的明天」開鏡儀式記者會，他再度搭檔女神娜扎合作並宣告正式開拍。

據了解，電影根據著名神經心理學家布倫達米爾納的真實案例改編，作為導演黃真真賣座電影「被偷走的那五年」的姊妹篇，這回電影同樣緊扣「時間與記憶」主題，講述一對被記憶輪迴困住的年輕戀人，互相拯救互相治癒的故事。

劉以豪帥氣出席片場開鏡，被問及這回拍攝前的心情？他形容：「很喜歡『被偷走的那五年』，自己很期待可以跟黃真真導演合作，而且想不到女主角是之前合作的女演員娜扎，又在很舒服的成都，總總原因就覺得會是很好玩的旅程。」

在成都拍攝讓他覺得新鮮，「其實沒有在成都久待過，常聽說這是一個非常怡人的地方，有許多古蹟、山丘，之前還到峨眉山、青城山、九寨溝、稻城亞丁，希望這次有時間可以再到處走走看看」，慢慢愛上這城市的迷人之處。

電影中劉以豪將詮釋一名手術後大腦發生紊亂的作曲人，每天都要經歷一次認知衝擊，生活因此完全被打亂，為此事前做足角色功課，他參考許多類似的電影、看了真實發生過的文獻資料，前陣子在上海開始試著過著男主角的生活，無助表示：「那感覺真的是很沒有安全感，很恐懼。」

這回與老搭檔娜扎第三次合作，期待他們倆再度精采飆戲。

電影 導演 台灣

上一則

好萊塢白人救世主邏輯 在紐西蘭栽觔斗

下一則

胡錦罹癌吃藥…打疫苗臉書報喜

延伸閱讀

「印度的良心」阿米爾罕宣布離婚 分居15年第二任妻

「印度的良心」阿米爾罕宣布離婚 分居15年第二任妻
疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平
紐約市戶外電影登場 免費看經典+學生作品

紐約市戶外電影登場 免費看經典+學生作品
「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影

「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影

熱門新聞

侯炳瑩在微博曬出近照仍凍齡如昔。（取材自微博）

「包青天」女星復出 凍齡20年令人驚艷

2021-06-26 20:10
66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

2021-06-28 14:03
劉嘉玲(右)每年都會為梁朝偉(左)在微博發生日文。圖／摘自微博

梁朝偉59歲私照曝光 劉嘉玲貼慶生文

2021-06-27 09:45
孫儷近日曝光，疑似沒有修圖被網友稱老了十歲。（取材自微博）

孫儷零修圖真面目曝光 被譏老了10歲

2021-06-27 02:24
張學友被爆近日出售淺水灣一套豪宅，房價大賺超過八倍。（取材自Instagram）

缺現金？ 傳張學友賣豪宅叫價4.3億港幣狂賺8倍

2021-06-27 02:28

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤