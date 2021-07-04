「被偷走的明天」開鏡 劉以豪與娜扎再攜手

劉以豪（左）再度與「新疆維納斯」娜扎合作。（取材自微博）

台灣 藝人劉以豪今年全心衝刺事業，上半年接連推出兩部好作品，邁向7月，他工作更是馬不停蹄，近日在成都舉辦電影 「被偷走的明天」開鏡儀式記者會，他再度搭檔女神娜扎合作並宣告正式開拍。

據了解，電影根據著名神經心理學家布倫達米爾納的真實案例改編，作為導演 黃真真賣座電影「被偷走的那五年」的姊妹篇，這回電影同樣緊扣「時間與記憶」主題，講述一對被記憶輪迴困住的年輕戀人，互相拯救互相治癒的故事。

劉以豪帥氣出席片場開鏡，被問及這回拍攝前的心情？他形容：「很喜歡『被偷走的那五年』，自己很期待可以跟黃真真導演合作，而且想不到女主角是之前合作的女演員娜扎，又在很舒服的成都，總總原因就覺得會是很好玩的旅程。」

在成都拍攝讓他覺得新鮮，「其實沒有在成都久待過，常聽說這是一個非常怡人的地方，有許多古蹟、山丘，之前還到峨眉山、青城山、九寨溝、稻城亞丁，希望這次有時間可以再到處走走看看」，慢慢愛上這城市的迷人之處。

電影中劉以豪將詮釋一名手術後大腦發生紊亂的作曲人，每天都要經歷一次認知衝擊，生活因此完全被打亂，為此事前做足角色功課，他參考許多類似的電影、看了真實發生過的文獻資料，前陣子在上海開始試著過著男主角的生活，無助表示：「那感覺真的是很沒有安全感，很恐懼。」

這回與老搭檔娜扎第三次合作，期待他們倆再度精采飆戲。