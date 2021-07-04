趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

中國 演員趙麗穎 與馮紹峰2018年結婚，隔年生下兒子「想想」，卻在今年4月宣布離婚。恢復單身後，趙麗穎從上海愛巢搬回北京 老家展開新生活，並將生活重心都放在演藝工作上。近日被爆料身邊出現不少高富帥的追求者，但她都果斷拒絕追求。

綜合媒體報導，據傳這些高富帥條件相當優質，有外表又有頭腦，爆料人士指出，他們並不在乎她曾有過一段婚姻，「也願意接受她兩歲多的兒子」，只可惜郎有情妹無意，趙麗穎拒絕了追求。

據了解，趙麗穎之所以拒絕追求者的示愛，是因為她目前將生活重心都放在演藝工作上，認為「只有事業不會背叛自己」，只不過兒子才兩歲多而已，身邊需要媽媽的照顧，因此曾傳出她希望能帶著小孩一起開工，拍戲時也會請保母在保母車上貼身照顧小孩，但這一個方法仍需要馮紹峰的同意，因為兩人在離婚前就已協議好，未來會共同撫養兒子。

有人在網上爆料指趙麗穎思想傳統，不會那麼快接受另一個。可是，近來她被發現頻頻北京、上海兩地飛，引起外間揣測她與馮紹峰有復合可能，畢竟她對馮紹峰有感情，加上要顧及兒子「想想」的感受，努力營造完整家庭的感覺，兩人見面的日子變密，非無復合的可能性。

與此同時亦有人爆料指趙麗穎做「空中飛人」並非為了會前夫，而是為了盡媽媽責任趕回上海見與前老爺奶奶同住的兒子。日前有網友在上海機場遇見素顏的趙麗穎，據知她本月只有8日要開工，估計她可以陪兒子20多天。

趙麗穎馮紹峰從戀愛到結婚、離婚，都非常俐落，離婚前還一起玩密室逃脫，爆出兩人分開消息時，一度讓很多網友意外。而這次又有兩個人的有望復合的消息傳出，讓不少網友直呼，難道又是一個意外的驚喜。