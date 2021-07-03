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袁詠儀曬全家福 兩帥哥成左右護法

娛樂新聞組／綜合報導
袁詠儀（中）在張智霖（左）與兒子中間，有種被保護的感覺。（取材自微博）
袁詠儀（中）在張智霖（左）與兒子中間，有種被保護的感覺。（取材自微博）

香港銀色夫妻檔張智霖與袁詠儀結婚20年育有一子「魔童（張慕童）」，遺傳爸媽高顏值的張慕童，從小就被讚是男神潛力股，特別是一雙大眼睛完全遺傳爸媽的魅力電眼，堪稱超高顏值星二代。

來源：YouTube

在袁詠儀新曝光的全家福中，轉眼間已14歲的張慕童明顯長大了不少，不僅顏值高身高更是快要比180公分的男神老爸還高，讓人驚呼「又高又帥！」

袁詠儀與張智霖自2012年開始，年年都到普陀山祈福，近日她曬出家人和友人一起去祈福的照片，期盼「風調雨順，國泰民安。」其中一張一家三口只有背影的照片，她牽著老公的手，一旁張慕童則把手搭在她肩上，網友則表示，袁詠儀在張智霖與兒子中間有種被保護的感覺，一家三口光看背影都幸福。

袁詠儀（中）去年9月PO出全家合照，當時兒子張慕童（左）身高還沒有像現在長這麼高...
袁詠儀（中）去年9月PO出全家合照，當時兒子張慕童（左）身高還沒有像現在長這麼高。（取材自Instagram）

袁詠儀日前也於社交網分享了張智霖以及兒子張慕童並排坐沙發上的溫馨合照。張智霖與張慕童的大腿上分別有一隻愛犬伏著，畫面好有愛。照片中也可見父子倆都擁有一雙又長又纖細的長腿，張慕童的雙腿甚至比女生還要細。

張慕童已經長得高過媽媽，且長得白淨相當帥氣，顏值追得上爸爸媽媽，網民都讚嘆張智霖與袁詠儀基因的強大。不過袁詠儀其後就用公仔圖案遮住兒子的樣貌。

此外，身為新手爸爸的57歲港星呂方，日前也在臉書分享多張他與老婆及寶貝女兒的靚相，留言表示：「寶貝兒，等著你叫我一聲爸爸！」簡單一句已表達了他對女兒的期昐和愛護。呂方於去年5月與小他16歲的伍惠寶結婚，女兒於同年8月8日出世。

袁詠儀、張智霖一家與友人去祈福。（取材自微博）
袁詠儀、張智霖一家與友人去祈福。（取材自微博）

香港 臉書 YouTube

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